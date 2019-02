Le robaron al abogado de Pinedo: "Nos sorprendieron mientras dormíamos"

"Eran cuatro delincuentes, uno de ellos estaba tapado, entraron por la puerta de servicio y nos sorprendieron mientras dormíamos”, detalló Eduardo Tallarico. Según el abogado, los delincuentes estuvieron aproximadamente una hora y “no fueron violentos” pero sí los amenazaban con que le iban a pegar con el objetivo de obtener dinero y cuadros.

Con respecto a las llaves, el abogado sostuvo que no sabe cómo las obtuvieron pero dijo que no desconfía de nadie. "El encargado del edificio está desde hace más de 30 años y nuestra mucama es de confianza. La verdad no tengo idea", aclaró.

De acuerdo a la denuncia de Tallarico, los asaltantes ingresaron a la vivienda por una puerta de servicio y lo despertador mientras dormía con su esposa. Los ladrones recorrieron el departamento y se llevaron una cantidad no establecida de dólares y pesos, un cuadro, una espada antigua, un pasaporte y un arma.

El hecho es investigado por personal de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 16 porteña, a cargo de Mónica Cuñarro, y de la Comisaría Comunal 2.