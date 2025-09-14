Violento asalto en Villa Raffo: Mercado Pago devolverá los $800.000 pesos a la familia

El episodio ocurrió el domingo 7 de septiembre, cuando al menos cinco delincuentes armados interceptaron a la familia que regresaba de un cumpleaños. El padre resultó herido con una fractura en la muñeca tras ser golpeado, mientras que la niña fue obligada a descender del vehículo con los brazos levantados, una imagen que se viralizó como símbolo de la inseguridad en el Conurbano bonaerense.

Pese al trauma, la víctima, Julieta, intentó actuar de inmediato: apenas 11 minutos después del robo, desde el celular de una vecina, buscó bloquear su cuenta. Sin embargo, ya era tarde: los ladrones habían realizado compras por un total de $800.000, incluyendo dos operaciones de $200.000 a nombre de “Naranjx Cesar”.

La familia reclamó el reintegro y Mercado Pago lo rechazó

Cuando la familia reclamó el reintegro, la respuesta de Mercado Pago fue contundente: “Analizamos con Mastercard la información del pago que reportaste. Si bien lo intentamos, lamentablemente no pudimos recuperar el dinero del pago, por lo que no podremos devolvértelo”.

La postura de la empresa generó indignación: el caso había sido de público conocimiento y la familia reaccionó con rapidez para intentar evitar el uso de la tarjeta. Aun así, la fintech se mantuvo firme en su decisión, dejando a las víctimas con una pérdida millonaria que se suma al trauma del violento asalto.

El episodio reaviva el debate sobre la seguridad de las billeteras digitales y la responsabilidad de las empresas financieras frente a fraudes cometidos en contextos de fuerza mayor, en un país donde la inseguridad y el delito informático son parte de la vida cotidiana.