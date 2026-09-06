Río Negro: encontraron muerto a un nene de 4 años que había caído a un canal

El cuerpo de Gian fue localizado a unos 200 metros del lugar donde ocurrió el accidente, tras más de un día de búsqueda en Fernández Oro, en el Alto Valle.

Gian, un nene de 4 años que era buscado desde la madrugada del sábado, fue encontrado muerto este domingo en Fernández Oro, Río Negro. El menor había desaparecido luego de que el auto en el que viajaba junto a sus padres cayera a un canal principal de riego. El hallazgo fue confirmado por el intendente de la localidad, Gustavo Amati, después de un intenso operativo desplegado en la zona.