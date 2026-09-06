Río Negro: encontraron muerto a un nene de 4 años que había caído a un canal

El cuerpo de Gian fue localizado a unos 200 metros del lugar donde ocurrió el accidente, tras más de un día de búsqueda en Fernández Oro, en el Alto Valle.
Gian, un nene de 4 años que era buscado desde la madrugada del sábado, fue encontrado muerto este domingo en Fernández Oro, Río Negro. El menor había desaparecido luego de que el auto en el que viajaba junto a sus padres cayera a un canal principal de riego. El hallazgo fue confirmado por el intendente de la localidad, Gustavo Amati, después de un intenso operativo desplegado en la zona.
El accidente ocurrió cerca de las 4.30 del sábado, cuando el vehículo en el que se trasladaba la familia terminó dentro del canal de riego. Los padres del niño lograron salir del automóvil por sus propios medios, pero Gian no pudo ser localizado y desde entonces era buscado por equipos de emergencia. El cuerpo fue encontrado finalmente a unos 200 metros del sitio donde se produjo el siniestro.
Durante más de un día, personal de distintas fuerzas participó del operativo para encontrar al menor. Los equipos recorrieron el curso de agua y sus alrededores, además de realizar rastrillajes para intentar obtener indicios sobre el posible recorrido del niño. Las tareas se mantuvieron desde las primeras horas posteriores al accidente hasta el momento en que se confirmó el hallazgo.
La noticia provocó conmoción entre los vecinos de Fernández Oro y puso fin al operativo de búsqueda iniciado tras el accidente. Mientras tanto, las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar las circunstancias que llevaron a la muerte del menor.
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