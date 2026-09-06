Discutió con un playero y apuñaló a dos personas en una estación de servicio de Recoleta

Un hombre de 36 años fue detenido luego de atacar con un cuchillo a un padre y su hijo, que habían intervenido para frenar una pelea con un empleado.

Una discusión en una estación de servicio de Recoleta terminó con dos personas apuñaladas y un hombre de 36 años detenido. El episodio ocurrió pasadas las 20 en la esquina de Paraguay y Montevideo, cuando el acusado comenzó a discutir con un playero y lo amenazó con un cuchillo. Luego de alejarse unos metros en su auto, regresó al lugar y volvió a enfrentarse con el empleado.