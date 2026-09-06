Discutió con un playero y apuñaló a dos personas en una estación de servicio de Recoleta

Un hombre de 36 años fue detenido luego de atacar con un cuchillo a un padre y su hijo, que habían intervenido para frenar una pelea con un empleado.
Una discusión en una estación de servicio de Recoleta terminó con dos personas apuñaladas y un hombre de 36 años detenido. El episodio ocurrió pasadas las 20 en la esquina de Paraguay y Montevideo, cuando el acusado comenzó a discutir con un playero y lo amenazó con un cuchillo. Luego de alejarse unos metros en su auto, regresó al lugar y volvió a enfrentarse con el empleado.
La situación escaló cuando un hombre de 61 años y su hijo, de 28, intentaron intervenir para separar a los protagonistas. Según relató un testigo, el agresor quería golpear al playero y reaccionó contra quienes intentaron detenerlo. En ese momento, sacó un cuchillo tipo “tramontina” y atacó a ambos hombres, que se encontraban en la zona de los surtidores.
Como consecuencia del ataque, el joven recibió una puñalada en el cuello y su padre fue herido en la pierna izquierda. Tras la agresión, el acusado intentó descartar el arma en un cesto de residuos ubicado en la isla de surtidores, pero los investigadores lograron secuestrarla. Mientras tanto, desde la estación de servicio dieron aviso al 911 por la violenta situación.
Personal de la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y detuvo al sospechoso, mientras una ambulancia del SAME asistía a los dos heridos, quienes se encuentran fuera de peligro. La Justicia quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del ataque y la situación procesal del hombre detenido.
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