Los dos exonerados negaron haber matado al policía Acuña

En tanto, escoltados por una guardia de honor, los restos del suboficial Acuña (52) fueron inhumados ayer a la mañana en el cementerio municipal de Moreno, en una ceremonia de la que participaron familiares y autoridades de la fuerza. Por disposición del Ministerio de Seguridad bonaerense, a Acuña se le otorgó una distinción post mortem, que elevó su grado de teniente a mayor. En cuanto a la investigación que lleva adelante el fiscal de Vicente López Alejandro Guevara, las fuentes informaron que fueron indagados entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer los tres detenidos que tiene la causa.

Mientras Francisco Ariel Mansilla Guerreño (35) se negó a declarar, los otros dos imputados, los ex policías Adrián Federico “Patova” Romero (36) y Ángel Fabián Martínez (42), prefirieron hablar ante el fiscal, asistidos por un defensor oficial. “Los dos admitieron haber entrado a robar a la financiera pero negaron estar involucrados en el crimen del policía. Dijeron que ellos no le dispararon, que solo fueron a robar y que no tenían intención de matar a nadie”, dijo a Télam una fuente judicial.

De todas formas, tras la indagatoria, los tres acusados quedaron detenidos imputados de ‘homicidio doblemente agravado por criminis causa -matar para ocultar otro delito y lograr la impunidad-, y por tratarse la víctima de un policía, robo calificado y tenencia ilegal de armas’, delitos por los que, de ser declarados culpables, podrían ser condenados a prisión perpetua.

Romero y Martínez fueron exonerados de la fuerza en 2009 y 2011, respectivamente, y ambos tienen antecedentes por millonarios robos a bancos como el Nación, asaltado en 2009 en Nueva Pompeya, y el Galicia del microcentro, en 2011, que incluyó un cinematográfico operativo distracción con un auto incendiado, una explosión en un cajero automático y una amenaza de bomba en una casa de comidas rápidas. Mansilla, el único que no es ex policía, también cuenta con antecedentes y se lo vincula a la denominada “Banda del Millón”, que en 2016 robó un bolso con ese dinero en la puerta de un Banco Provincia de General Rodríguez.

Según lo que pudo reconstruir hasta ahora el fiscal Guevara, estos tres acusados más un cuarto integrante de la banda que está prófugo y que se cree que es también un exonerado de la Policía Federal, ingresaron el martes por la tarde a la financiera situada en avenida Maipú y San Martín, en la localidad de Florida, partido de Vicente López, a cinco cuadras de la quinta presidencial de Olivos.

Mansilla ingresó disfrazado de judío ortodoxo y otro como enfermero, y allí golpearon y amenazaron al dueño de la financiera, Noberto Héctor Barone, tras lo cual se apoderaron de alrededor de 400.000 pesos y una suma indeterminada de dólares, euros y reales.

Acuña (52), quien era amigo del financista y de manera informal trabajaba haciendo la custodia del local, advirtió el robo y se tiroteó con los delincuentes cuando salían del lugar.

Al policía, que se había parapetado detrás de un árbol, se le trabó su pistola Browning 9 milímetros luego de efectuar entre tres y seis disparos y terminó asesinado de tres balazos: uno en el pecho y dos en las piernas efectuados a corta distancia.

Los delincuentes huyeron primero en el Renault Logan gris del policía asesinado, pero luego abandonaron ese vehículo y se subieron a una Renault Duster negra que los esperaba afuera de la financiera.

Tras un operativo cerrojo, a unas 25 cuadras del lugar, en el cruce de Sahores y Valle Grande, la policía chocó e interceptó esa Duster y apresó a los tres acusados.

Parte de la secuencia del tiroteo y la fuga fue grabada por varias cámaras de seguridad del municipio, por lo que quedaron registradas imágenes en las que se observa gente corriendo por los disparos, el Logan circulando de contramano y la fuga de los delincuentes primero a pie y luego en los autos.