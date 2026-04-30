Verónica Ojeda acusó a los médicos y rompió en llanto en la audiencia

La expareja de Diego declaró ante el tribunal de San Isidro, exhibió audios que comprometen a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov y denunció maniobras de manipulación.
Verónica Ojeda declaró este jueves en el juicio por la muerte de Diego Maradona y apuntó directamente contra los médicos imputados por la atención del exfutbolista antes de su fallecimiento, Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y el resto del equipo y en medio de una audiencia cargada de tensión, rompió en llanto y lanzó una dura acusación contra los profesionales al decir:: “Mataron al padre de mi hijo”.
Durante la sexta audiencia del proceso ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, Ojeda presentó un nuevo audio correspondiente a la reunión en la que se definió la internación domiciliaria de Maradona. La grabación fue aceptada por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes dispusieron incorporarla al expediente para ser comparada con otro registro aportado anteriormente por Rodolfo Benvenuti, médico allegado al abogado Víctor Stinfale.
La madre de Dieguito Fernando aseguró que existió una estrategia deliberada para dividir a la familia de Maradona y aislarlo de sus allegados. “Ahora entiendo todo lo que pasaba en la familia: a las hijas les decían una cosa y a mí otra, para que no estemos unidos. Querían que estemos peleados”, declaró durante la reproducción de los audios donde se escucha al neurocirujano Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz.
En otro tramo de su declaración, Ojeda definió al entorno médico como “una secta” y acusó a los profesionales de querer beneficiarse de la situación personal y de salud de Maradona. “Eran como una secta, toda una gente podrida que querían sacarle cosas a Diego. ¿Cómo puede hacer un médico esto? ¿Cómo pueden hacer eso?”, expresó visiblemente afectada.
La tensión aumentó cuando, en medio de su testimonio, lanzó insultos contra los imputados y los calificó de “asesinos”. Luego insistió en que la muerte de Maradona afectó profundamente a su hijo. “Mi hijo perdió a su papá, mi hijo necesitaba de su papá; sus abrazos. Mi hijo tiene una condición y nos cuesta mucho, quiero tener tranquilidad y paz por él”, sostuvo.
Ojeda también cuestionó las condiciones de la vivienda del barrio privado de Tigre donde Maradona cumplía la internación domiciliaria tras haber sido operado de un hematoma subdural. Según declaró, el lugar no estaba preparado para atender un cuadro médico de esa complejidad. “Tigre no era el lugar adecuado porque no había aparatología de nada ni para tomar la presión. Eso no era una internación domiciliaria”, afirmó.
En ese contexto, describió el estado de salud del exfutbolista pocos días antes de su muerte y aseguró que el 18 de noviembre de 2020 lo vio “totalmente desfigurado, inflamado, enojado” y que “insultaba a todo el mundo y no quería ver a nadie”. Además, responsabilizó a Maximiliano Pomargo y a la enfermera Dahiana Madrid por distintas situaciones vinculadas al cuidado diario del exjugador.
La expareja de Maradona también relató que había intentado trasladarlo a la Clínica Abril para que recibiera una mejor atención médica. Según explicó, Vanesa Morla le había dicho que hablaría con Luque sobre la posibilidad de concretar esa derivación. “Tenía que estar cómodo”, señaló durante la audiencia.
Sobre su relación con el neurocirujano Leopoldo Luque, Ojeda reconoció que durante mucho tiempo confió plenamente en él. “Con Luque tenía una relación excelente, lo defendía, era un médico de diez. Creía absolutamente en él y me decepcionó totalmente”, declaró frente al tribunal.
Durante la jornada, el fiscal Cosme Iribarren también exhibió mensajes intercambiados entre Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz una semana antes de la muerte de Maradona. En uno de los audios incorporados al juicio, la psiquiatra afirmaba: “Yo le dije a Vanesa (Morla) ‘consideremos que es un tipo post quirúrgico’. Que no nos pidan que hagamos magia”.
Otro de los testigos citados en la audiencia fue Collin Campbell, el médico vecino que asistió a Maradona cuando se descompensó el 25 de noviembre de 2020 en la vivienda de Benavídez. Además, se esperaba que el psicólogo Carlos Díaz solicitara declarar ante el tribunal durante el desarrollo de la jornada.
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