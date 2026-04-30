Verónica Ojeda acusó a los médicos y rompió en llanto en la audiencia

La tensión aumentó cuando, en medio de su testimonio, lanzó insultos contra los imputados y los calificó de “asesinos”. Luego insistió en que la muerte de Maradona afectó profundamente a su hijo. “Mi hijo perdió a su papá, mi hijo necesitaba de su papá; sus abrazos. Mi hijo tiene una condición y nos cuesta mucho, quiero tener tranquilidad y paz por él”, sostuvo.

Veronica Ojeda cuestionó el estado de la casa donde estaba Diego

Veronica ojeda Veronica ojeda junto a su hijo Diego Fernando que tuvo con Maradona

Ojeda también cuestionó las condiciones de la vivienda del barrio privado de Tigre donde Maradona cumplía la internación domiciliaria tras haber sido operado de un hematoma subdural. Según declaró, el lugar no estaba preparado para atender un cuadro médico de esa complejidad. “Tigre no era el lugar adecuado porque no había aparatología de nada ni para tomar la presión. Eso no era una internación domiciliaria”, afirmó.

En ese contexto, describió el estado de salud del exfutbolista pocos días antes de su muerte y aseguró que el 18 de noviembre de 2020 lo vio “totalmente desfigurado, inflamado, enojado” y que “insultaba a todo el mundo y no quería ver a nadie”. Además, responsabilizó a Maximiliano Pomargo y a la enfermera Dahiana Madrid por distintas situaciones vinculadas al cuidado diario del exjugador.

La expareja de Maradona también relató que había intentado trasladarlo a la Clínica Abril para que recibiera una mejor atención médica. Según explicó, Vanesa Morla le había dicho que hablaría con Luque sobre la posibilidad de concretar esa derivación. “Tenía que estar cómodo”, señaló durante la audiencia.

Sobre su relación con el neurocirujano Leopoldo Luque, Ojeda reconoció que durante mucho tiempo confió plenamente en él. “Con Luque tenía una relación excelente, lo defendía, era un médico de diez. Creía absolutamente en él y me decepcionó totalmente”, declaró frente al tribunal.

Durante la jornada, el fiscal Cosme Iribarren también exhibió mensajes intercambiados entre Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz una semana antes de la muerte de Maradona. En uno de los audios incorporados al juicio, la psiquiatra afirmaba: “Yo le dije a Vanesa (Morla) ‘consideremos que es un tipo post quirúrgico’. Que no nos pidan que hagamos magia”.

Otro de los testigos citados en la audiencia fue Collin Campbell, el médico vecino que asistió a Maradona cuando se descompensó el 25 de noviembre de 2020 en la vivienda de Benavídez. Además, se esperaba que el psicólogo Carlos Díaz solicitara declarar ante el tribunal durante el desarrollo de la jornada.