"Que nos expliquen qué pasó y para ver qué posibilidades hay de que Conzi vuelva a prisión", dijo María Eugenia Schenone, quien luego de la muerte de sus padres, Eugenio y Elsa, habló en representación de la familia.

ADEMÁS:

"Queremos saber claramente por qué no fuimos informados de todo esto, ya que fue un caso tan resonante. Mis papás siempre estuvieron presentes para todo y como ellos ya no están, correspondía que nos digan a nosotros los hermanos que iba a ser liberado y no enterarnos por el Facebook del asesino", señaló.

"Revivimos todo con mucho dolor, pasamos a ser víctimas como hermanos. Seguimos sin entender cómo accedió a este beneficio. Estamos hablando de un asesino", concluyó.