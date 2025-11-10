Loan Peña: operativo en cuatro lagunas a un año y medio de la desaparición

Este operativo se realiza a un año y medio del hecho ocurrido en el paraje Algarrobal, la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.

El fin de semana, fuerzas federales y provinciales se reunieron en un hotel de la zona para coordinar un despliegue en esa zona, donde, según la causa, podría haber pistas determinantes sobre el destino del niño.

En el operativo participan la Policía Federal (PFA), Prefectura Naval (PNA), Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia de Corrientes y SENASA, entre otras fuerzas. El rastrillaje arrancó en una de las lagunas más grandes y de difícil acceso en el predio de los acusados.

Los investigadores estiman que las tareas podrían extenderse por más de tres semanas, con el condicionante de las inclemencias del tiempo.

En este contexto, la Prefectura Naval tomó la responsabilidad principal dentro de la laguna, con buzos especializados y apoyo logístico.

Mientras que la Policía Federal desplegó brigadas de Trata de Personas y personal del DUOF Goya, encargados de labrar actas y asistir en las tareas de campo.

En esta labor conjunta, donde están involucradas más de 30 personas, la Policía de Corrientes se encargó de asegurar la periferia del operativo, garantizando el aislamiento de la zona.

Según se confirmó, en el operativo se tiene previsto que, una vez finalizada la inspección en la primera laguna, el equipo avance sobre otra ubicada al noreste del predio y señalada por un testigo protegido como otro punto clave. Allí, los especialistas calculan que necesitarán unos 25 días para completar la búsqueda.

Se sumaron a las tareas personal de la Unidad de Evidencia con peritos completos de la PFA y un antropólogo de Gendarmería Nacional listos en Buenos Aires para viajar de inmediato si el operativo lo requiere.

La desaparición de Loan se produjo el 13 de junio de 2024, cuando el nene de cinco años estaba en un almuerzo con su familia y nadie volvió a verlo.

A pesar de los operativos de búsqueda y las múltiples hipótesis que manejó la Justicia, el paradero sigue siendo un misterio.

Los principales sospechosos siguen siendo los mismos: Antonio Benítez (38), Mónica del Carmen Millapi (35) y Daniel “Fierrito” Ramírez (49), quienes acompañaron a Loan durante esa tarde en la que desapareció.