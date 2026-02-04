La hazaña de MDQ: el día que los hermanos Eugenio y Culini salvaron a un hombre de ahogarse

"Estábamos grabando una historia para MDQ y sin saberlo íbamos a ser parte de otra", escribieron en la publicación de su Instagram.

El video del rescate de los hermanos Weinbaum en la Barranca de los Lobos, Mar del Plata.

En el video se escucha que un hombre estaba pidiendo ayuda luego de tirarse al mar. La corriente no le permitía volver a la costa y él se encontraba desesperado y luchando por su vida. "Se tiró uno y no puede salir", dijo Culini. Los hermanos Weinbaum y el staff del programa fueron decididos a salvarlo.

Al llegar al lugar el hombre en medio de la corriente estaba desesperado y cansándose luego de intentar flotar por tanto tiempo: "¡No puedo, me estoy muriendo!", gritaba. Los conductores analizaron la situación y actuaron: Culini se tiró al agua para mantenerlo a flote y empujarlo hacia la costa y Eugenio y el otro hermano Weinbaum, "Chicho", hicieron una cadena humana en el acantilado mojado, que "es como estar sentado en aceite", para poder agarrar al hombre.

Finalmente, pudieron rescatarlo y estuvo inconsciente por la cantidad de agua que había tragado. Minutos más tarde pudieron reanimarlo.

En los comentarios de la publicación apareció uno de los hombres que pidió auxiliio desde la costa: "Yo soy el de maya roja que pidió ayuda, jajaja un valiente!! Pero si me tiraba a rescatarlo nos ahogabamos los dos!! Agradecido de por vida con estos muchachos!!".

No todos lo harían... (ni hasta un guardavidas)

Hace algunas semanas, un guardavidas de Villa Gesell se negó a rescatar a un kayakista que no podía salir del agua. El profesional terminó denunciado por abandono de persona por el Municipio.

El socorrista había grabado al kayakista desde la orilla burlándose e insultándolo: "Quedó boyando como una boya... ahí lo tenés a punto de colisionar”. Y dijo: “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda. Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”.