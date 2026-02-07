Rosario Central volvió a fallar en el cierre y Aldosivi se lo empató

El Canalla se puso en ventaja en los primeros minutos gracias a una pelota parada. Ángel Di María ejecutó un córner cerrado desde la derecha y el juvenil Ignacio Ovando ganó en el área chica para conectar de cabeza y marcar el 1-0, desatando el festejo visitante.

Central tuvo la chance de ampliar la diferencia a los 22 minutos. Di María sacó un potente remate de primera desde afuera del área que obligó a una gran respuesta de Axel Werner.

En el rebote, Alejo Véliz reclamó penal por una supuesta infracción del arquero, pero el árbitro Fernando Espinoza desestimó correctamente el pedido.Aldosivi con pelota detenida

Aldosivi intentó inquietar con algunas pelotas detenidas, aunque sin generar situaciones claras, mientras Central manejó el ritmo del partido con mayor serenidad. Con el correr de los minutos, la intensidad fue decayendo y la primera mitad se fue sin nuevas emociones.

En el complemento, el Tiburón salió con mayor decisión en busca del empate, aunque le costó transformar esa intención en peligro real. Central resistió ese empuje inicial y volvió a tener el control, pero sin lograr liquidar el encuentro.

Cuando el empate parecía lejano, Aldosivi encontró su premio. A los 42 minutos, Nicolás Cordero, que había ingresado pocos minutos antes, recibió de pecho dentro del área y sacó una media vuelta impecable para clavar un verdadero golazo y sellar el 1-1 definitivo.

Central volvió a lamentar puntos perdidos en el cierre, una constante en este inicio de torneo. El equipo rosarino quedó con cinco unidades, mientras que Aldosivi, que aún no ganó, sumó su tercer empate y sigue mostrando recompensa a la insistencia.