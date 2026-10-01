Nena de 11 años fue hallada muerta en su casa de Berazategui y detuvieron a cuatro familiares

El examen forense detectó lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y otras lesiones que podrían ser compatibles con un abuso sexual previo. Los investigadores buscan determinar cuándo se produjeron esas lesiones y qué relación tienen con la muerte de la menor.

A partir de esos resultados, la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N° 3 de Berazategui, ordenó nuevas medidas y allanamientos de urgencia en domicilios vinculados con el entorno familiar de la víctima.

Como consecuencia de los procedimientos, quedaron detenidos cuatro familiares de la nena: su madre, Rocío Pereira; su abuela, Mónica Villalba; y sus dos tíos maternos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

La abuela había sido quien inicialmente aportó información sobre el hallazgo de la menor a los investigadores.

Con el avance de las primeras medidas, la causa dejó de ser investigada únicamente como una averiguación de causales de muerte y pasó a estar caratulada como abandono de persona seguido de muerte. De todos modos, la calificación es provisoria y podría modificarse a partir de las nuevas pericias y pruebas que se incorporen al expediente.

La fiscalía también busca reconstruir las últimas horas de vida de la niña, establecer quiénes se encontraban en la vivienda y determinar si existieron antecedentes de violencia o situaciones que permitan explicar las lesiones detectadas durante la autopsia.