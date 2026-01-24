Brutal agresión en Santa Fe: atacaron a un padre con su hija en los hombros

El violento episodio ocurrió cerca de las 3, en la esquina de las calles 9 y 14, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

La víctima, Matías Paczkowski, oriundo de Córdoba y residente en Avellaneda desde hace 12 años, relató que regresaba de un evento rumbo a su auto con la nena cargada sobre los hombros cuando fue sorprendido por el atacante.

En las imágenes se observa cómo un hombre descalzo, con el torso desnudo y jeans se aproxima a la familia.

Con problemas psiquiátricos

Paczkowski identificó al agresor como “Máscara”, a quien describió como una persona con problemas psiquiátricos que suele deambular por la zona. Al cruzarse con él, recibió un puñetazo directo en el rostro.

El padre cayó desplomado al suelo, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento, mientras que la niña también resultó lastimada durante la caída.

A pesar de la gravedad del hecho, Paczkowski aseguró que no tomará represalias contra su agresor, al entender que se trata de una persona con padecimientos de salud mental.

Sin embargo, reclamó la intervención de las autoridades para que reciba asistencia profesional y evitar nuevos episodios. “Es un peligro para él y para los demás si sigue así”, sostuvo, y pidió que el Estado se haga cargo de la situación.