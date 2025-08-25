Mató a su yerno y está prófugo: ofrecen hasta $5.000.000 de recompensa

Colla Davalos tenía 26 años y fue asesinado en su casa de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela. El hecho ocurrió en la vivienda con su expareja Milagros Maidana.

image

La pareja se conoció en el trabajo en el Parque Industrial de Quilmes. Tenían un “noviazgo conflictivo”, asegura la familia del joven, que duró al menos dos años. Por ese motivo, el joven terminó la relación.

Entre las 21 y 22 del 24 abril, Maidana fue a buscar algunas pertenencias que le habían quedado en la casa. Los vecinos escucharon tres disparos y llamaron al 911. La policía encontró al joven tirado en el piso sobre un charco de sangre.

En esa casa también estaba la mamá de la joven, Alejandra Coronel, que fue testigo de lo ocurrido. La mujer declaró ante la Justicia y dijo que Colla Davalos había querido agredir a su expareja y tuvieron una discusión.

En ese contexto, la chica había llamado a su padre, Julio Ricardo Maidana, que vive en Rafael Calzada. Ambos habían ido a la casa de la víctima.

Según consta en la causa, el exsuegro le disparó por la espalda y cuando la Policía fue al domicilio, el agresor ya no estaba. Luego del hecho, escapó en su Volkswagen Vento color gris y aun continúa prófugo.

image

La causa

La causa quedó a cargo del fiscal Hernán Daniel Bustos Rivas, de la Unidad Funcional Descentralizada N° 5 de Florencio Varela.

El magistrado abrió un expediente para investigar el homicidio. También dispuso la detención del acusado. Bustos Rivas se jubiló el mes pasado y la fiscalía quedó acéfala hasta tanto se designe un fiscal subrogante.

La hermana de la víctima, Yanina, aseguró que la investigación avanza a paso firme, pero el acusado sigue sin aparecer.

“Lo están buscando y se hicieron allanamientos sucesivos en la casa de la mujer de Maidana, así como también en la de los hermanos. Pero sigue prófugo y no hay nadie detenido”, contó a TN.

“Quiero que la cara del asesino siga viralizándose porque también hay una recompensa para quien proporcione información que lleve a su captura”, sostuvo.