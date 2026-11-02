Chaco: una mujer y cuatro nenitos murieron en un incendio y detuvieron a la pareja de la joven

En diferentes ambientes de la casa, los policías encontraron los cuerpos de las demás víctimas. Entre ellos estaban los de dos menores y los de una mujer junto a una niña, ubicados en otra habitación.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4; y Bernardo Ávalos, de seis meses. Los dos sobrinos eran hijos de una hermana de Rocío, quien vive a pocos metros del domicilio donde ocurrió la tragedia.

Los primeros estudios médicos establecieron que tres de los menores encontrados dentro de la vivienda tenían lesiones cortantes en el cuello, además de quemaduras en distintas zonas del cuerpo.

Durante las tareas realizadas en el lugar, los investigadores incautaron tres teléfonos celulares, un cuchillo Tramontina de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor naranja, dos segmentos de soga y un pedazo de sábana con rastros rojizos compatibles con sangre.

El principal sospechoso es A.L.Á., quien mantenía o habría mantenido una relación sentimental con la joven fallecida. Luego de ser atendido por profesionales de la salud, recibió un diagnóstico de psicosis aguda.

El reporte médico también señaló que presentaba indicios de una posible intoxicación por consumo de drogas. El hombre permanece bajo custodia policial y a disposición de las autoridades judiciales.

La causa quedó en manos de Gustavo Valero, fiscal subrogante de la Fiscalía N.º 1 de Sáenz Peña, quien lleva adelante la investigación para esclarecer las circunstancias de las cinco muertes.