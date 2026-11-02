Chaco: una mujer y cuatro nenitos murieron en un incendio y detuvieron a la pareja de la joven

Las víctimas tenían entre seis meses y 22 años. Tres de los menores presentaban cortes en el cuello y la Justicia investiga un posible homicidio múltiple.
Una joven de 22 años y cuatro menores, de entre seis meses y cinco años, fallecieron este domingo por la mañana durante un incendio ocurrido en una casa del barrio Matadero, en la localidad chaqueña de Quitilipi. Por el hecho, la Policía detuvo a la pareja de la mujer y la Justicia investiga la posibilidad de un homicidio múltiple.
De acuerdo con los primeros resultados de las pericias forenses, tres de los niños encontrados en el interior de la vivienda, construida con madera y nylon, tenían heridas cortantes en el cuello, según publicó Diario Chaco.
El episodio se registró alrededor de las 6, en una propiedad situada en las inmediaciones de Islas Malvinas al 1200. Cuando los efectivos policiales llegaron, encontraron parte de la estructura afectada por las llamas. En el exterior estaba un hombre de 25 años, identificado por sus iniciales A.L.Á., tendido en el suelo y sin conocimiento. El sospechoso fue detenido.
A pocos metros se encontraba un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna. Los dos estaban inconscientes y fueron trasladados de urgencia al hospital de la zona. Sin embargo, el pequeño llegó al centro médico sin signos vitales.
En diferentes ambientes de la casa, los policías encontraron los cuerpos de las demás víctimas. Entre ellos estaban los de dos menores y los de una mujer junto a una niña, ubicados en otra habitación.
Las personas fallecidas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco Aranda, de 4; sus sobrinos Adriana Barrios, de 5, y Bruno Barrios, de 4; y Bernardo Ávalos, de seis meses. Los dos sobrinos eran hijos de una hermana de Rocío, quien vive a pocos metros del domicilio donde ocurrió la tragedia.
Los primeros estudios médicos establecieron que tres de los menores encontrados dentro de la vivienda tenían lesiones cortantes en el cuello, además de quemaduras en distintas zonas del cuerpo.
Durante las tareas realizadas en el lugar, los investigadores incautaron tres teléfonos celulares, un cuchillo Tramontina de 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor naranja, dos segmentos de soga y un pedazo de sábana con rastros rojizos compatibles con sangre.
El principal sospechoso es A.L.Á., quien mantenía o habría mantenido una relación sentimental con la joven fallecida. Luego de ser atendido por profesionales de la salud, recibió un diagnóstico de psicosis aguda.
El reporte médico también señaló que presentaba indicios de una posible intoxicación por consumo de drogas. El hombre permanece bajo custodia policial y a disposición de las autoridades judiciales.
La causa quedó en manos de Gustavo Valero, fiscal subrogante de la Fiscalía N.º 1 de Sáenz Peña, quien lleva adelante la investigación para esclarecer las circunstancias de las cinco muertes.
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