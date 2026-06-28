Chaco: descubrió que la mujer lo engañaba en un hotel alojamiento, baleó al amante y huyó

Ante los investigadores, Aranda aseguró que se encontraba en la habitación junto a A. O. cuando un hombre al que identificó como Renzo Argañaraz irrumpió en el lugar y le disparó sin previo aviso. También señaló que realizará la denuncia penal formal una vez que se encuentre recuperado. Desde la Policía del Chaco informaron que la víctima estaba alojada en el hotel junto a la esposa del presunto agresor, situación que habría desencadenado el ataque dentro de la habitación.

La División Delitos Contra las Personas intervino en la investigación y secuestró las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, consideradas elementos clave para reconstruir lo ocurrido. Mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso, Argañaraz continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía.