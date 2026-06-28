Chaco: descubrió que la mujer lo engañaba en un hotel alojamiento, baleó al amante y huyó

El hecho ocurrió dentro de una de las habitaciones del establecimiento. La víctima sufrió heridas en una de sus piernas y debió ser hospitalizada. El sospechoso fue identificado y es buscado por la Policía.
Un joven de 22 años fue baleado dentro de una habitación de un hotel alojamiento en Chaco, luego de que un hombre ingresara al lugar y, según la investigación, encontrara a su pareja junto a la víctima. El sospechoso, identificado como Renzo Argañaraz, habría disparado antes de escapar y, por estas horas, permanece prófugo.
El hecho ocurrió este fin de semana en el hotel Express, ubicado en el kilómetro 9 de la ruta Nicolás Avellaneda. Después de recibir un aviso sobre un ataque con arma de fuego, efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana se dirigieron al establecimiento para realizar las primeras pericias.
Según el testimonio de la encargada del hotel, cerca de las 7 de la mañana ingresó un Chevrolet Prisma gris cuyos ocupantes se alojaron en la habitación “E”. Más tarde, alrededor de las 10.31, las cámaras de seguridad captaron la llegada de una motocicleta Honda Tornado blanca. El conductor llevaba jeans, zapatillas blancas, una campera negra y una capucha blanca. Instantes después, se escuchó una detonación que sería compatible con un disparo de arma de fuego.
Las imágenes registraron cómo el motociclista abandonó el lugar a gran velocidad. Casi en simultáneo, el Chevrolet Prisma salió del hotel con Alfredo Aranda, de 22 años, quien había sufrido una herida. El joven se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital Julio C. Perrando, donde los médicos confirmaron que presentaba una lesión provocada por un proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda.
Ante los investigadores, Aranda aseguró que se encontraba en la habitación junto a A. O. cuando un hombre al que identificó como Renzo Argañaraz irrumpió en el lugar y le disparó sin previo aviso. También señaló que realizará la denuncia penal formal una vez que se encuentre recuperado. Desde la Policía del Chaco informaron que la víctima estaba alojada en el hotel junto a la esposa del presunto agresor, situación que habría desencadenado el ataque dentro de la habitación.
La División Delitos Contra las Personas intervino en la investigación y secuestró las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, consideradas elementos clave para reconstruir lo ocurrido. Mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso, Argañaraz continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía.