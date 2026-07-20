Investigan en Paraguay a un nene muy parecido a Loan Peña

“Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño. De momento, sólo sabemos su nombre”, explicó Vera. Y luego, agregó: “En el alerta amarillo que pesa sobre Loan, dice que tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza. Todas esas cosas aún nos quedan por verificar”.

Por estas horas, los investigadores buscan recopilar también las cintas y grabaciones de los circuitos cerrados en los accesos a la Expoferia para reconstruir el recorrido del niño, e identificar a los adultos que lo acompañaban en ese momento.

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes.

No es la primera vez que se menciona a Paraguay como uno de los países en los que había datos de Loan. A comienzos de la investigación se creyó que detrás había una organización de trata de personas y que pudo haber sido trasladado hasta allí.

Sin embargo, esa hipótesis se desvaneció con el avance de la pesquisa y todo se centró en el grupo de siete acusados, Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, que son enjuiciados la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño hasta el día de hoy.

Otras diez personas, en tanto, son enjuiciadas en un expediente paralelo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.