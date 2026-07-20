Investigan en Paraguay a un nene muy parecido a Loan Peña

El menor apareció durante una entrevista televisiva en una feria realizada en ese país y llevaba la camiseta alternativa de la Selección argentina. Qué dijo la Policía paraguaya.
La Policía de Paraguay analiza la aparición de un niño con rasgos muy parecidos a Loan Danilo Peña, el menor desaparecido hace más de dos años en la provincia de Corrientes, durante una entrevista televisiva en la Expoferia de Mariano Roque Alonso.
En las últimas horas se difundió en redes sociales el recorte televisivo en el que un periodista entrevistó a un chico, que dijo llamarse Ramiro, y generó miles de comentarios debido a su parecido con el chico desaparecido el 13 de junio de 2024, caso por el que se desarrolla el juicio oral contra 17 acusados.
Las repercusiones derivaron en la intervención de los comisionados del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay. Como primera paso, iniciaron un protocolo de verificación para certificar la identidad del niño, que vestía la camiseta alternativa de la Selección.
El oficial Ramón Vera, a cargo de la división de personas desaparecidas, confirmó que las aproximaciones iniciales determinaron que el chico se encontraba transitando de manera habitual el predio, sin indicios visibles de vulnerabilidad o sujeción involuntaria.
“Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño. De momento, sólo sabemos su nombre”, explicó Vera. Y luego, agregó: “En el alerta amarillo que pesa sobre Loan, dice que tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza. Todas esas cosas aún nos quedan por verificar”.
Por estas horas, los investigadores buscan recopilar también las cintas y grabaciones de los circuitos cerrados en los accesos a la Expoferia para reconstruir el recorrido del niño, e identificar a los adultos que lo acompañaban en ese momento.
No es la primera vez que se menciona a Paraguay como uno de los países en los que había datos de Loan. A comienzos de la investigación se creyó que detrás había una organización de trata de personas y que pudo haber sido trasladado hasta allí.
Sin embargo, esa hipótesis se desvaneció con el avance de la pesquisa y todo se centró en el grupo de siete acusados, Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, que son enjuiciados la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño hasta el día de hoy.
Otras diez personas, en tanto, son enjuiciadas en un expediente paralelo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.
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