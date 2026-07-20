Video: chocó, atropelló a dos personas y fue detenida con una supuesta licencia de conducir falsa

El accidente sucedió en pleno centro de Mar del Plata. La conductora arrolló a dos hombres y fue aprehendida por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público.
Un accidente brutal conmocionó este lunes a Mar del Plata, donde una conductora chocó contra otro auto, se desvió y atropelló a dos personas que caminaban por la vereda. El hecho se produjo en la esquina de Moreno y Catamarca, en pleno centro de la ciudad balnearia.
La secuencia del episodio quedó registrada por las cámaras de una estación de servicio. Allí pudo observarse el instante en que la conductora del Peugeot 2026 impactó contra un Nissan, siguió de largo y arrolló a dos hombres de 15 y 52 años.
Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, la mujer habría llegado tarde a la esquina y cruzado de manera imprudente, momento en que colisionó contra otro rodado. Sin embargo, no habría detenido la marcha y siguió avanzando hasta embestir a los transeúntes que estaban en la zona.
Una de las víctimas quedó tendida sobre el asfalto, mientras que otra persona fue arrastrada varios metros por el vehículo. Ambas presentaron traumatismos de cráneo graves con pérdida de conocimiento y politraumatismos.
Personal policial llegó al lugar luego de un llamado al 911 y constató la gravedad del accidente. En ese momento, agentes de Tránsito Municipal secuestraron el vehículo, debido a que la conductora carecía de documentación habilitante.
La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó la aprehensión de la mujer por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público. Según trascendió, tenía un carnet de conducir presuntamente apócrifo.
La Fiscalía dispuso el traslado de la mujer a la Unidad Penal Nº 50 de Batán y ordenó la notificación de la formación de la causa mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.
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