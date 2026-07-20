Video: chocó, atropelló a dos personas y fue detenida con una supuesta licencia de conducir falsa

Personal policial llegó al lugar luego de un llamado al 911 y constató la gravedad del accidente. En ese momento, agentes de Tránsito Municipal secuestraron el vehículo, debido a que la conductora carecía de documentación habilitante.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó la aprehensión de la mujer por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público. Según trascendió, tenía un carnet de conducir presuntamente apócrifo.

La Fiscalía dispuso el traslado de la mujer a la Unidad Penal Nº 50 de Batán y ordenó la notificación de la formación de la causa mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.