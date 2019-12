Motochorros robaron al actor Diego Peretti en Las Cañitas

El incidente comenzó en la calle Chenaut, cerca de Báez, cuando el actor fue sorprendido por uno de los delincuentes, mientras que el otro lo esperaba a bordo de la moto. Según contó el propio actor, el hecho se produjo a pocos metros del lugar en el que se encontraba estacionado un patrullero de la Policía de la Ciudad.

"Me agarró del cuello, me tiró al piso y en ese movimiento simultáneamente me sacó el reloj. Lo que pasó es que la moto fue en contramano pero el patrullero decidió no ir en contramano y dar la vuelta manzana, con lo cual retrocedió 20 casilleros respecto a la moto. Era imposible que lo agarrara", relató en declaraciones al sitio Teleshow.

El actor, que dijo después del incidente se encontraba físicamente "bien", se lamentó de la pérdida del reloj, al que definió como "una cosa muy preciada", al que ya considera perdido.

También consideró que la Policía parece no defender los "objetos preciados", mientras sostuvo que no realizó la denuncia. "Los policías me conocen. Todos me dicen ‘Dieguito, Dieguito.’, pero después el reloj de Dieguito no aparece", expresó.

