Encontraron a una bebé muerta en la Universidad de La Plata: detuvieron a la madre

El cuerpo de la bebé fue hallado por personal de limpieza dentro de un tacho. La mujer, que estudia en la UNLP, quedó detenida tras el análisis de las cámaras.

El hecho que sacudió a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de La Plata se conoció este lunes, cuando trabajadores de limpieza descubrieron una situación aterradora. En el interior de un contenedor plástico, que estaba ubicado en la zona de los baños del edificio central, hallaron el cuerpo sin vida de una beba recién nacida. La policía llegó al lugar de inmediato y comenzó un operativo que, gracias al análisis rápido de las cámaras de seguridad, permitió identificar a la responsable en cuestión de horas.