Encontraron a una bebé muerta en la Universidad de La Plata: detuvieron a la madre

El cuerpo de la bebé fue hallado por personal de limpieza dentro de un tacho. La mujer, que estudia en la UNLP, quedó detenida tras el análisis de las cámaras.
El hecho que sacudió a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de La Plata se conoció este lunes, cuando trabajadores de limpieza descubrieron una situación aterradora. En el interior de un contenedor plástico, que estaba ubicado en la zona de los baños del edificio central, hallaron el cuerpo sin vida de una beba recién nacida. La policía llegó al lugar de inmediato y comenzó un operativo que, gracias al análisis rápido de las cámaras de seguridad, permitió identificar a la responsable en cuestión de horas.
La investigación dio un paso clave cuando los registros fílmicos mostraron a una joven, que resultó ser alumna de la propia facultad, ingresando al predio con el mismo recipiente donde luego se encontró a la menor. Según trascendió, la mujer tiene unos 20 años y fue detenida en su domicilio poco después de que se diera aviso al 911. Las autoridades policiales confirmaron que la sospechosa habría trasladado el cuerpo hasta la institución educativa, donde finalmente lo abandonó en un sector de acceso público.
Respecto a la situación legal de la joven, la fiscalía que interviene en el caso ya tomó cartas en el asunto bajo una carátula sumamente grave. Según informaron fuentes judiciales, la mujer quedó detenida bajo la acusación de "homicidio agravado por el vínculo". Mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar fehacientemente si la beba nació con vida o si el fallecimiento se produjo antes del traslado, la policía científica sigue trabajando para recolectar pruebas que permitan cerrar el cuadro de lo ocurrido.
Por último, desde el entorno universitario manifestaron su dolor y sorpresa ante lo sucedido en un espacio que habitualmente está lleno de estudiantes y actividad académica. El decanato de la facultad se puso a disposición de los investigadores para intentar entender el trasfondo de esta situación. El impacto en la comunidad de la FAU es total, y las actividades se vieron alteradas mientras la justicia intenta esclarecer los detalles más oscuros de este triste episodio que terminó con la detención de la estudiante.
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