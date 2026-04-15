Crimen en la peluquería de Recoleta: "Me enojé, no controlé y disparé"

En ese contexto, comenzaron a conversar acerca de una indemnización de 55 millones de pesos, que Guzmán reclamaba pero que nunca se concretó. Además, según el implicado, empezó a llevar un arma de fuego a todos lados cuando tenía dinero porque fue víctima de dos asaltos en Merlo, pero jamás radicó la denuncia pertinente, conforme a la información del sitio Fiscales.

El 20 de marzo de 2024, charlaría nuevamente con el propietario del comercio sobre el tema de la indemnización; no obstante, Verdini le aseguró que se encargarían los abogados.

Abel describió que Medina lo calificó como “un empleado más” al que “iban a echar”, motivo por el que “se enojó, no controló ni su ansiedad ni su bronca”. "Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”, reveló.

image La escena del crimen en Recoleta.

Luego de efectuar el disparo que mató a la víctima, descartó el revólver y el celular porque “se sentía desahuaciado. Había hecho algo muy malo”.

“Me escapé porque tenía miedo de quedar preso, me angustié por lo que hice, me arruiné la vida y la de mi familia”, agregó, a la vez que lamentó haberse quedado “sin trabajo, sin indemnización y sin futuro”.