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Crimen en la peluquería de Recoleta: "Me enojé, no controlé y disparé"

Abel Guzmán, el peluquero acusado de matar de un tiro en la cabeza a su compañero Germán Medina, declaró en el juicio. "No medí las consecuencias", afirmó.

Abel Guzmán, el peluquero acusado de asesinar de un tiro en la cabeza a su compañero Germán Medina en un local en el barrio porteño de Recoleta, declaró este miércoles en el primer día del juicio que: “Me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”.

El hecho ocurrió en la peluquería Verdini, situada en el barrio porteño de Recoleta, en marzo de 2024, donde víctima y victimario eran compañeros de trabajo.

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El imputado, que permaneció prófugo durante ocho semanas hasta que fue detenido en Moreno, respondió preguntas ante los jueces Esteban de la Fuente, Marcelo Roberto Alvero y Maximiliano Dialeva Balmaceda, del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 24, y consignó que conocía desde hace 20 años a Facundo Verdini, el dueño del local de la calle Beruti 3017.

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Crimen en Recoleta: la confesión del peluquero

De acuerdo con su relato, los inconvenientes con su jefe comenzaron cuando le solicitó que “utilizara menos cantidad de formol” y que no lo prohibiera, al tiempo que cobraba un sueldo de $3 millones.

En ese contexto, comenzaron a conversar acerca de una indemnización de 55 millones de pesos, que Guzmán reclamaba pero que nunca se concretó. Además, según el implicado, empezó a llevar un arma de fuego a todos lados cuando tenía dinero porque fue víctima de dos asaltos en Merlo, pero jamás radicó la denuncia pertinente, conforme a la información del sitio Fiscales.

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El 20 de marzo de 2024, charlaría nuevamente con el propietario del comercio sobre el tema de la indemnización; no obstante, Verdini le aseguró que se encargarían los abogados.

Abel describió que Medina lo calificó como “un empleado más” al que “iban a echar”, motivo por el que “se enojó, no controló ni su ansiedad ni su bronca”. "Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”, reveló.

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La escena del crimen en Recoleta.

La escena del crimen en Recoleta.

Luego de efectuar el disparo que mató a la víctima, descartó el revólver y el celular porque “se sentía desahuaciado. Había hecho algo muy malo”.

“Me escapé porque tenía miedo de quedar preso, me angustié por lo que hice, me arruiné la vida y la de mi familia”, agregó, a la vez que lamentó haberse quedado “sin trabajo, sin indemnización y sin futuro”.

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