Motochorros mataron a un trabajador para robarle la mochila

Con esa información, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios allanaron una casa en la calle Avellaneda al 1100. Allí detuvieron a Roberto Héctor Pifano, de 26 años, y a Marcelo Alejandro Vaira, de 30. Durante el operativo secuestraron la moto Honda Titan azul usada en el robo, otra moto que había sido robada en marzo, el revólver calibre 22, una réplica de pistola y el teléfono de la víctima.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Almirante Brown, bajo la carátula de “homicidio en ocasión de robo agravado”. Los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia y se espera que declaren en las próximas horas.