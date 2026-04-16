Juicio de Maradona: todo lo que dijo Leopoldo Luque

AA2138fN

Otro de los puntos centrales fue su desvinculación de la internación domiciliaria en Tigre. “No estaba a cargo de la internación”, aseguró, y negó haber coordinado con el equipo de enfermería.

Sin embargo, durante la audiencia se presentaron mensajes de WhatsApp que lo vincularían con decisiones sobre ese proceso. La solicitud fue impulsada por la querella, que busca demostrar su participación.

AA212XqG El neurocirujano fue el primero de los imputados en hablar.

Luque declaró durante 30 minutos y no respondió preguntas. Su defensa adelantó que volverá a hacerlo más adelante.