Javier Milei fue condecorado en San Pablo y ya está reunido con Flávio Bolsonaro

El Presidente mantiene un encuentro con el candidato de la ultraderecha en las próximas elecciones de ese país. Como parte del viaje, recibió la máxima condecoración en San Pablo. Escala la tensión con el gobierno de Lula.
El presidente Javier Milei inició este sábado su agenda de actividades en Brasil, en un viaje destinado a expresar su apoyo a la candidatura del ultraderechista Flávio Bolsonaro rumbo a las elecciones del próximo 4 de octubre. La visita del libertario volvió a tensar el lazo bilateral con el mandatario de ese país, Luis Inácio Lula Da Silva.
Milei llegó anoche a San Pablo, junto a la comitiva integrada por su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno. La reunión con el senador brasileño ocupa un lugar destacado en su cronograma. De hecho, obligó a postergar su participación en la apertura oficial de la Expo Rural de Palermo, que suele realizarse un sábado.
El 4 de octubre se desarrollarán las elecciones presidenciales y Lula buscará su reelección (y su cuarto mandato al frente del gigante sudamericano), mientras que Flávio Bolsonaro asoma como su principal rival en las urnas. La mayoría de los sondeos marca una preferencia del electorado en favor del actual presidente, que lidera la centroizquierda de ese país.
La jornada central de la visita comenzó este sábado, poco antes de las 10, cuando Milei se trasladó al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo. Allí fue recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.
A continuación se llevó a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participó el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dio lectura al decreto oficial de concesión, se impuso la insignia y ambos dirigentes brindaron unas breves palabras.
Luego, el Presidente inició una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a Tarcísio de Freitas, Nunes y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aspirante a gobernar el vecino país de cara a los comicios de este año.
La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal. En ese ámbito tendrá lugar el acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Bolsonaro, y el discurso de Milei.
El viaje de Milei a San Pablo volvió a tensar el vínculo político con el presidente brasileño. Uno de los funcionarios claves de Lula trató al libertario de "imbécil" y cuestionó que busque apoyar al candidato ultraderechista cuando restan dos meses y meses para las elecciones presidenciales.
“No nos sorprende, porque la manera en que Javier Milei está tratando en términos políticos, diplomáticos, la relación con Brasil es la peor posible”, denunció el secretario General de la Presidencia, Guilherme Boulos, en declaraciones a Radio 750. “La postura de Milei no condice con la historia del pueblo argentino, con su valentía. Es una postura de arrodillarse, de someterse. Incluso, con un tema del proyecto que envió al Congreso para permitir la venta de tierras”, agregó.
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