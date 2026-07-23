Murió una nena de 2 años y su madre había sido investigada por la muerte de otras dos hijas

Tras aquella absolución, la mujer se radicó en Villa Gesell, donde formó una nueva pareja y tuvo más hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana. En el pasado también se habían dispuesto medidas de protección para otros menores del grupo familiar.

Por el momento no hay personas imputadas. Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia y de las pericias médico-forenses para determinar la causa de la muerte y establecer si existe alguna relación entre este episodio y los antecedentes familiares.