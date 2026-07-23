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Murió una nena de 2 años y su madre había sido investigada por la muerte de otras dos hijas

La Justicia investiga el fallecimiento de la niña. La madre había sido juzgada y luego absuelta por las muertes de otras dos hijas en Mar del Plata.

La Justicia bonaerense investiga la muerte de una nena de 2 años ocurrida en Villa Gesell, luego de que fuera trasladada sin signos vitales al hospital local. El caso generó conmoción porque la madre de la menor ya había sido investigada, aunque luego resultó absuelta, por el fallecimiento de otras dos hijas.

La mujer, de 44 años, declaró que la niña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera. Sin embargo, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, inició una causa por "averiguación de causales de muerte", ordenó la autopsia y dispuso distintas pericias para determinar qué provocó el deceso.

La investigación volvió a poner bajo la lupa un caso que tuvo gran repercusión en Mar del Plata. En 2016 murió otra hija de la mujer, de 11 meses, hecho por el que ella y su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años.

Finalmente, en 2018, ambos fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata, que concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar una conducta delictiva ni que las muertes hubieran sido consecuencia de malos tratos o violencia. Durante ese proceso también se analizó el fallecimiento de otra bebé de seis meses, ocurrido en 2013.

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Tras aquella absolución, la mujer se radicó en Villa Gesell, donde formó una nueva pareja y tuvo más hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana. En el pasado también se habían dispuesto medidas de protección para otros menores del grupo familiar.

Por el momento no hay personas imputadas. Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia y de las pericias médico-forenses para determinar la causa de la muerte y establecer si existe alguna relación entre este episodio y los antecedentes familiares.

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