Ofrecen $20 millones de recompensa por datos del chileno Galvarino Apablaza Guerra

Desde el Ministerio se precisó que el pago de la recompensa será efectuado preservando la identidad del aportante, previo informe de la autoridad interviniente que evalúe la relevancia de los datos brindados.

Asimismo, se dispuso que la Dirección de Comunicación Institucional difunda la medida en distintos medios de alcance nacional, mientras que las fuerzas federales deberán publicar y distribuir el afiche oficial con la información de la recompensa en todo el país.

Quién es Galvarino Apablaza Guerra

Apablaza Guerra, conocido como “Comandante Salvador”, fue uno de los principales referentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización armada que actuó en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Captura de pantalla 2026-04-07 090707 La Justicia argentina ordenó su captura con fines de extradición.

La Justicia chilena lo acusa de haber participado en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y en el secuestro del empresario Cristián Edwards, hechos por los cuales se mantiene vigente el pedido de extradición.

En Argentina obtuvo el estatus de refugiado político en 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, decisión que luego fue revisada en años posteriores. Su defensa sostiene que fue víctima de torturas, tanto durante la dictadura como en etapas posteriores, y que esa condición impide su extradición.