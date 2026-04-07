Ataque brutal en Sarandí: apuñaló a su pareja, hirió a su hija y se suicidó

Captura de pantalla 2026-04-07 075726 La mujer permanece internada en el Hospital Presidente Perón y su estado es delicado.

Horas después, las autoridades fueron notificadas de que un hombre se había arrojado desde un puente a la altura del kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Al llegar al lugar, fue hallado sin vida y posteriormente identificado como el agresor.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad. En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del hecho.

En tanto, familiares de la víctima difundieron mensajes en redes sociales donde brindaron detalles del episodio y del estado de salud de ambas. Allí confirmaron que la niña evoluciona favorablemente, mientras la mujer continúa en estado delicado bajo cuidados intensivos.