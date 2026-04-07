Ataque brutal en Sarandí: apuñaló a su pareja, hirió a su hija y se suicidó

La mujer permanece internada en terapia intensiva y la menor está fuera de peligro. El agresor se arrojó desde un puente tras el ataque.
Un hombre de 34 años, identificado como Kevin Hernández, atacó a su pareja, Teresa Barboza, con un cuchillo, hirió a la hija menor de la mujer y luego se suicidó tras arrojarse desde un puente en Sarandí, partido de Avellaneda.
El hecho ocurrió el viernes pasado, aunque trascendió en las últimas horas, en la intersección de Edison y el Acceso Sudeste. Según relató la víctima, de 32 años, todo comenzó tras una discusión por celos, cuando el agresor la llevó bajo amenazas dentro del vehículo en el que se trasladaban y le exigió su teléfono celular.
Ante la negativa, el hombre le provocó varias heridas punzantes en el cuello y la espalda dentro de un Chevrolet Corsa. En ese contexto, la hija menor de la mujer intervino para intentar detener el ataque y ambas lograron escapar del auto en movimiento, mientras el agresor se dio a la fuga.
Las dos víctimas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Presidente Perón, donde recibieron atención médica. La menor se encuentra fuera de peligro, mientras que la mujer permanece internada en terapia intensiva, según confirmó la familia.
Horas después, las autoridades fueron notificadas de que un hombre se había arrojado desde un puente a la altura del kilómetro 5 del Acceso Sudeste. Al llegar al lugar, fue hallado sin vida y posteriormente identificado como el agresor.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad. En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del hecho.
En tanto, familiares de la víctima difundieron mensajes en redes sociales donde brindaron detalles del episodio y del estado de salud de ambas. Allí confirmaron que la niña evoluciona favorablemente, mientras la mujer continúa en estado delicado bajo cuidados intensivos.
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