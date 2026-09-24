Ciudad: megaoperativo simultáneo en las villas para reforzar la seguridad

Trabajaron distintas áreas, como la Policía de la Ciudad, Tránsito y Transporte, Espacio Público, Bomberos, Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad (PROCOM) y SAME.

No es la primera vez que la Ciudad hace un despliegue de este tipo. En mayo fueron 15 villas y barrios populares: 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre.

Estos operativos se complementan con la clausura de corralones para frenar el crecimiento de construcciones irregulares y evitar situaciones de hacinamiento y de riesgo estructural, como las realizadas el mes pasado en Trelles al 2600, en el asentamiento “La Carbonilla” de La Paternal.

Las medidas de ordenamiento urbano también se implementan en la villa 31 de Retiro, donde se cerraron seis corralones ilegales que operaban por las noches, se retiró chatarra equivalente a 40 camiones, se clausuraron 25 edificaciones prohibidas y se demolieron otras 10. Y se colocaron carteles en las construcciones en infracción.

La estrategia del Gobierno que dirige Jorge Macri marca una nueva manera de abordar la seguridad y el ordenamiento del espacio público desde diciembre de 2023. Y se completa con otros despliegues, como el Operativo Muro, que controla vehículos y personas en los límites de la Ciudad con la provincia de Buenos Aires, y los operativos de saturación en los grandes centros de trasbordo como Constitución, Retiro y Balvanera, en la zona de Once. En esos barrios también se avanzó contra las mafias de la reventa de celulares y se clausuraron locales comerciales que vendían teléfonos robados.

Además, se intensificaron los operativos contra trapitos en recitales y partidos de fútbol y se liberaron más de 680 cuadras que estaban ocupadas por manteros. Y el mes pasado la Policía de la Ciudad desarticuló una red de venta de drogas en Constitución: en allanamientos simultáneos, 17 dealers fueron detenidos. También se secuestraron 8.797 dosis de cocaína y pasta base.

Y continúan las recuperaciones de propiedades usurpadas, otra política central de la actual gestión, que ya les devolvió a sus dueños 972 casas que estaban intrusadas: el equivalente a más de 500 millones de dólares. Estas propiedades funcionaban como aguantaderos y eran focos de inseguridad: una vez recuperadas, bajaron los delitos en el barrio.