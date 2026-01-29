"Ojalá no lo vea hasta que me muera": habló el hombre atropellado por su hijo tras una discusión

El hombre de 70 años que fue atropellado por su hijo tras una violenta discusión en un taller de San Justo, habló a los medios tras el brutal ataque.
Domingo Antonio Ninni, habló públicamente luego de haber sido atropellado por su propio hijo tras una violenta discusión ocurrida en un taller mecánico de San Justo. El agresor, identificado como Esteban Javier Ninni, de 38 años, fue detenido después de embestir con su auto a su padre y a otras dos personas.
El hecho ocurrió cuando Esteban llegó al taller donde trabaja su padre y, tras un fuerte intercambio verbal, se subió a su vehículo y avanzó contra él de manera deliberada. Antonio de 70 años, resultó gravemente herido y debió ser trasladado al hospital Santojanni, donde fue operado por lesiones en una de sus orejas.
En diálogo con medios televisivos, la víctima relató que los conflictos con su hijo se arrastran desde hace décadas. “Ojalá no lo vea hasta que me muera porque realmente tengo mucho miedo”, expresó, visiblemente afectado. Según contó, la violencia comenzó cuando Esteban era adolescente y nunca se detuvo.
“No es la primera vez que me agrede. Cuando tenía 16 años me agarró en el taller y me empezó a pegar en las costillas. Casi me mata”, recordó. También señaló que cada vez que su hijo se presentaba en el lugar lo insultaba y lo hostigaba de manera constante.
Antonio explicó que la última discusión estuvo vinculada a una propiedad familiar. Según detalló, su hijo pretendía mudarse a la casa de su suegra, algo a lo que su esposa se negó luego de anteriores conflictos de convivencia.
El hombre describió a su hijo como una persona violenta desde joven y recordó episodios alarmantes. “Siempre fue agresivo este chico”, aseguró, y mencionó un hecho ocurrido cuando tenía entre 15 y 16 años, cuando habría matado a un perro con un vidrio.
También contó que intentaron buscar ayuda profesional en varias oportunidades, pero sin resultados. “Yo lo llevaba a un psicólogo, pero fue un tiempo y después no fue más”, explicó. Tras el ataque, la denuncia fue realizada por una vecina que presenció la escena. Antonio aclaró que, si bien su esposa le pidió que retirara la acusación, él no fue quien realizó la denuncia. Actualmente, Esteban permanece detenido.
El hombre sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y contó que su hijo practica kick boxing, lo que agravó la brutalidad de la agresión. “Me golpeó en las costillas mientras yo estaba en el suelo”, relató, y explicó que las heridas en los brazos fueron producto de intentar defenderse.
Finalmente, Antonio admitió que vivía con miedo desde hacía tiempo y que la detención de su hijo le trajo algo de alivio. “Hacía 15 días que no podía dormir porque presentía que algo iba a pasar. Ahora que está guardado, estoy tranquilo”, concluyó.
