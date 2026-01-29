"Ojalá no lo vea hasta que me muera": habló el hombre atropellado por su hijo tras una discusión

El hecho ocurrió cuando Esteban llegó al taller donde trabaja su padre y, tras un fuerte intercambio verbal, se subió a su vehículo y avanzó contra él de manera deliberada. Antonio de 70 años, resultó gravemente herido y debió ser trasladado al hospital Santojanni, donde fue operado por lesiones en una de sus orejas.

En diálogo con medios televisivos, la víctima relató que los conflictos con su hijo se arrastran desde hace décadas. “Ojalá no lo vea hasta que me muera porque realmente tengo mucho miedo”, expresó, visiblemente afectado. Según contó, la violencia comenzó cuando Esteban era adolescente y nunca se detuvo.

Violento ataque intrafamiliar en San Justo: Discutió con su padre, lo golpeó, y luego atropelló a él y a otras dos personas con el auto



“No es la primera vez que me agrede. Cuando tenía 16 años me agarró en el taller y me empezó a pegar en las costillas. Casi me mata”, recordó. También señaló que cada vez que su hijo se presentaba en el lugar lo insultaba y lo hostigaba de manera constante.

Antonio explicó que la última discusión estuvo vinculada a una propiedad familiar. Según detalló, su hijo pretendía mudarse a la casa de su suegra, algo a lo que su esposa se negó luego de anteriores conflictos de convivencia.

antonio-conto-que-las-heridas-en-el-brazo-fueron-porque-se-defendio-foto-tn-S2BNZH4OJFCCRPXGT42ZCBDOGI Antonio contó que las heridas en el brazo fueron porque se defendió. (Foto: TN).

El hombre describió a su hijo como una persona violenta desde joven y recordó episodios alarmantes. “Siempre fue agresivo este chico”, aseguró, y mencionó un hecho ocurrido cuando tenía entre 15 y 16 años, cuando habría matado a un perro con un vidrio.

También contó que intentaron buscar ayuda profesional en varias oportunidades, pero sin resultados. “Yo lo llevaba a un psicólogo, pero fue un tiempo y después no fue más”, explicó. Tras el ataque, la denuncia fue realizada por una vecina que presenció la escena. Antonio aclaró que, si bien su esposa le pidió que retirara la acusación, él no fue quien realizó la denuncia. Actualmente, Esteban permanece detenido.

antonio-conto-que-los-conflictos-con-esteban-empezaron-cuando-era-un-adolescente-foto-policia-bonaerense-AWUMFHLFU5G3DGNYHHU53OD7WA

El hombre sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y contó que su hijo practica kick boxing, lo que agravó la brutalidad de la agresión. “Me golpeó en las costillas mientras yo estaba en el suelo”, relató, y explicó que las heridas en los brazos fueron producto de intentar defenderse.

Finalmente, Antonio admitió que vivía con miedo desde hacía tiempo y que la detención de su hijo le trajo algo de alivio. “Hacía 15 días que no podía dormir porque presentía que algo iba a pasar. Ahora que está guardado, estoy tranquilo”, concluyó.