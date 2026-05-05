Sur Finanzas: Ariel Vallejo no se presentó a declarar y la causa avanza sobre exdirigentes del fútbol

La fiscalía investiga dos contratos firmados en 2023 durante la gestión de Spinosa. Según el expediente, Banfield suscribió un mutuo por USD 500.000 con devolución de USD 590.000 y luego otro acuerdo por la misma cifra, ambos con fondos entregados en efectivo y antes de la firma formal de los documentos.

Para los investigadores, esa modalidad permitió evitar la trazabilidad bancaria y operar por fuera de los controles contables del club. La pesquisa también analiza la cesión de derechos de sponsoreo al fideicomiso “Reconstrucción Banfileña ”, integrado por Banfileños S.A., una empresa vinculada al entorno dirigencial del club.

tapia spinosa.jpg Chiqui tapia y el ex dirigente de Banfield

La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó presuntas maniobras de evasión tributaria por más de $3.327 millones mediante empresas apócrifas y monotributistas falsos. Según la fiscalía y la Procelac, distintos contratos de sponsoreo con clubes habrían servido para otorgar apariencia legal a movimientos económicos sin contraprestación real.

En diciembre pasado, la Policía Federal realizó allanamientos en oficinas de Sur Finanzas, domicilios particulares y dependencias de la AFA. La Justicia sostiene que durante esos operativos se intentó destruir pruebas y ocultar documentación. Además, Armella ordenó inhibiciones de bienes, restricciones de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama, entre ellos una Ferrari California presuntamente vinculada al entorno de Vallejo.