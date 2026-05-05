Sur Finanzas: Ariel Vallejo no se presentó a declarar y la causa avanza sobre exdirigentes del fútbol

El dueño de Sur Finanzas faltó a la indagatoria prevista en el juzgado federal de Lomas de Zamora, en la causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita
Ariel Vallejo no se presentó este lunes a declarar en la causa que investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. El financista estaba citado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, pero su defensa comunicó que no asistiría hasta que se resolvieran distintos planteos judiciales pendientes, entre ellos la nulidad de la convocatoria.
La ausencia de Vallejo se produjo en medio de un expediente que ya contempla al menos 16 indagatorias y que comenzó a avanzar sobre el vínculo entre la financiera y clubes del fútbol argentino. En paralelo, la Justicia citó por primera vez a exdirectivos de Banfield por su presunta participación en maniobras vinculadas a contratos y mutuos en dólares realizados fuera de los circuitos bancarios.
“Mi representado no concurrirá a la audiencia indagatoria prevista para el día 5 de mayo a las 10:00hs, hasta tanto se diriman definitivamente aquellas cuestiones”, sostuvo el abogado Pablo Parera en un escrito presentado ante el juzgado. La defensa cuestionó distintos aspectos procesales de la investigación impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona.
Dentro de la causa fueron convocados a indagatoria el ex presidente de Banfield Eduardo Spinosa, el ex vicepresidente Federico Spinosa, el ex secretario Ignacio Uzquiza y el ex tesorero Oscar Tucker. Los hermanos Spinosa deberán comparecer el 18 de junio, mientras que Uzquiza y Tucker fueron citados para el 25 del mismo mes.
La fiscalía investiga dos contratos firmados en 2023 durante la gestión de Spinosa. Según el expediente, Banfield suscribió un mutuo por USD 500.000 con devolución de USD 590.000 y luego otro acuerdo por la misma cifra, ambos con fondos entregados en efectivo y antes de la firma formal de los documentos.
Para los investigadores, esa modalidad permitió evitar la trazabilidad bancaria y operar por fuera de los controles contables del club. La pesquisa también analiza la cesión de derechos de sponsoreo al fideicomiso “Reconstrucción Banfileña ”, integrado por Banfileños S.A., una empresa vinculada al entorno dirigencial del club.
La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó presuntas maniobras de evasión tributaria por más de $3.327 millones mediante empresas apócrifas y monotributistas falsos. Según la fiscalía y la Procelac, distintos contratos de sponsoreo con clubes habrían servido para otorgar apariencia legal a movimientos económicos sin contraprestación real.
En diciembre pasado, la Policía Federal realizó allanamientos en oficinas de Sur Finanzas, domicilios particulares y dependencias de la AFA. La Justicia sostiene que durante esos operativos se intentó destruir pruebas y ocultar documentación. Además, Armella ordenó inhibiciones de bienes, restricciones de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama, entre ellos una Ferrari California presuntamente vinculada al entorno de Vallejo.
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