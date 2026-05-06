Qué pasa con la sucesión de bienes de Luis Brandoni: apareció una hija extramatrimonial

Revelaron la historia que se esconde detrás de la sucesión de los bienes que dejó el actor. Tiene una tercera hija, fruto de una relación adolescente.
Luis Brandoni tuvo una tercera hija y recién ahora se conocieron los detalles de la historia. Se llama Adriana y, quizá, una de las partes más llamativas de esta historia oculta por años y años, es que su nombre se conoció a partir de que sus hermanas -Micaela y Florencia-, de su relación pública del actor con Marta Bianchi-, pidieran agregarla a la herencia, un gesto no menor.
Considerando que la mayoría de los conflictos intrafamiliares se generan al momento de repartir bienes y el posible dinero que haya quedado, que las propias hijas "legítimas" de Brandoni hayan pedido que sea parte de la sucesión, no es un hecho menor. Con este gesto se infiere que, tal vez, entre las tres hermanas se conocen.
Fue en el año 2022, cuando todavía estaba el "fantasma" de los destellos de la pandemia de Covid 19 que Luis, al brindar una entrevista, habló por una vez sobre la existencia de esta otra hija.
En esa nota, el popular artista fallecido hace casi tres semanas, tras algunos días internado, fue quien contó que tuvo con un amor de la adolescencia, cuando todavía no era popularmente conocido. Incluso, de esa hija tiene otra nieta: Pato Leonardi. Sin embargo, eligió no ahondar en detalles ni darla a conocer públicamente.
“Micaela y Florencia Brandoni asisten en carácter de hijas a iniciar juicio sucesorio ab-intestato del señor Adalberto Luis Brandoni…”, contó Luis Bremer en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, por América.
“El dato más relevante es cuando ponen las hermanas: ‘En cumplimiento con el artículo 689, venimos a denunciar como coheredera a Zoila Adriana Brandoni, y citan como acervo hereditario el departamento de la calle Suipacha", agregó el periodista, sobre la mujer que lleva el apellido de Luis. Es decir, que en algún momento ya fue reconocida en la justicia como su hija.
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