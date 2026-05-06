Qué pasa con la sucesión de bienes de Luis Brandoni: apareció una hija extramatrimonial

LOS DETALLES DE LA HISTORIA

“Micaela y Florencia Brandoni asisten en carácter de hijas a iniciar juicio sucesorio ab-intestato del señor Adalberto Luis Brandoni…”, contó Luis Bremer en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, por América.

“El dato más relevante es cuando ponen las hermanas: ‘En cumplimiento con el artículo 689, venimos a denunciar como coheredera a Zoila Adriana Brandoni, y citan como acervo hereditario el departamento de la calle Suipacha", agregó el periodista, sobre la mujer que lleva el apellido de Luis. Es decir, que en algún momento ya fue reconocida en la justicia como su hija.