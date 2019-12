Padre pide la restitución de su hijo y apunta contra el Estado

Nicolás Almirón se separó de su esposa con la que residían en la localidad de Villa Ballester, en momentos en que el hijo de la pareja tenía apenas dos años y luego de un período en el que la mujer, de nacionalidad colombiana, vivió con el pequeño, sin perder contacto con sus abuelos paternos, surgió un viaje de vacaciones a su país de origen y desde entonces, al no regresar a Buenos Aires, se planteó el conflicto.

Según manifiesta este hombre, de 34 años, todo se remonta a mediados de 2015, cuando al finalizar la relación sentimental con quien fuera su esposa, el pequeño quedó viviendo con su madre, aunque podía seguir viéndolo durante los fines de semana e inclusive, los abuelos se encargaban también en parte de su cuidado. No obstante, en la Semana Santa de 2017, su ex le comunicó que viajaría dos semanas de vacaciones a Colombia para visitar a su familia, pero dos días antes del regreso pactado, mediante un mensaje de WhatsApp, le avisó que no regresaría.

"Desde ese momento empezó un calvario para recuperar el contacto con mi hijo primero y la posterior causa judicial en la que pido, la restitución. Conseguí una abogada en Colombia y denuncié la retención ilegal del nene, ya pasaron más de dos años y pese al convenio por los Derechos del Niño, consagrados internacionalmente y al que adhieren Argentina y Colombia, no hubo celeridad en el proceso judicial", enfatizó Almirón.

Si bien viajó a la ciudad de Bogotá cada seis meses y pudo ver a su hijo, la demanda en la justicia de familia colombiana tuvo sus dilaciones y además en esas visitas se presentaron inconvenientes para sostener el contacto. En medio de esa situación, "hubo una audiencia en el que quedó claro que no podían impedir el contacto con el nene, luego surgieron informes donde se decía que yo maltratraba a mi propio hijo. Nada eso es cierto y en esas circunstancias, se pretendió otorgar un permiso para que venga de vacaciones a la Argentina, pero tampoco se cumplió, debido a que empezó el proceso para la restitución que venía solicitando".

Hasta que el último 10 de diciembre, el Juzgado de Familia Nro. 15 de Colombia emitió una sentencia, firmada por el juez Javier Rolando Castro, en la que se determina que el niño debe continuar viviendo con su madre en su casa del barrio Venecia de la ciudad de Bogotá.

"Mi abogada allá es Dora Luz Obregón Asprilla, junto con mi letrada acá que es Andrea Esparza ya presentaron la apelación y ahora tengo que esperar entre dos y cuatro meses para que se expidan. Toda una eternidad, con todo lo que vengo padeciendo, sin poder ver a mi hijo". agregó Almirón, en diálogo con DIARIO POPULAR.

Mientras espera por la resolución, este padre concluyó que "la situación es desesperante. Todos dicen que hay convenios internacionales, que la Corte de La Haya vela por los derechos de los niños y que ambos países son firmantes de ese convenio. En lo personal, siento que el Estado no acompaña este tipo de demandas en las que se pide la restitución de un hijo o no impedir el contacto con ellos. Ni la Cancillería, ni el embajador argentino en Colombia, Marcelo Balbi, han brindado la colaboración que un ciudadano que está tan lejos necesita y todo los trámites con sus costos los tuve que afrontar, además de demostrar que todo lo que ella dice sobre mi es falso".