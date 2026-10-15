Pelea "de película" en un cine por las butacas, que terminó con gas pimienta

Una empleada del cine intentó intervenir para calmar a las participantes, pero no logró detener el enfrentamiento. En medio de la situación, una de las mujeres utilizó un aerosol de gas pimienta.

La sustancia se dispersó por la sala y afectó a otros espectadores que no estaban involucrados en la pelea. Por ese motivo, la función debió suspenderse y las personas presentes tuvieron que retirarse del lugar.

La pelea ocurrió durante una función en el complejo Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná, en la ciudad de Paraná.

Tras el episodio, acudió el servicio de emergencias 107 para atender a quienes habían sufrido los efectos del aerosol. El comisario principal Guillermo González, segundo jefe de la División 911 y Videovigilancia de la Policía de Entre Ríos, señaló al medio local Elonce que varias personas fueron asistidas en el cine y que ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.

El funcionario calificó el uso del gas pimienta como indebido y desproporcionado, debido a que se produjo en un ambiente cerrado y a corta distancia de otros espectadores.

Durante el procedimiento policial, se secuestró el aerosol utilizado, de 60 centímetros cúbicos. Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, las dos mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales.