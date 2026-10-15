Pelea "de película" en un cine por las butacas, que terminó con gas pimienta

Una de las personas afectadas y la encargada del centro comercial radicaron denuncias en la Comisaría Octava.
La pelea ocurrió durante una función en el complejo Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná, en la ciudad de Paraná.
Una discusión por los asientos durante una función, en un shopping de Paraná, terminó con agresiones físicas, el uso de gas pimienta, dos personas detenidas y la función cancelada.
Dos mujeres de 51 y 27 años fueron detenidas después de protagonizar una pelea en un cine de Entre Ríos, que incluyó golpes y el uso de gas pimienta. La gresca ocurrió en el complejo Las Tipas, dentro del Shopping Paso del Paraná, y obligó a interrumpir una función y evacuar la sala.
Según la información difundida por la prensa local, las detenidas son madre e hija. y ambas fueron interceptadas por efectivos policiales en el estacionamiento del centro comercial cuando se disponían a retirarse en un Honda Civic junto con un hombre.
El conflicto, que tuvo lugar el miércoles por la noche, se había iniciado alrededor de las 23, en la sala 4 del complejo, durante la proyección de la película de terror Mamá Siniestra. La discusión comenzó por unas butacas que estaban ocupadas pese a que habían sido asignadas a otras espectadoras.
La disputa se inició cuando una mujer ingresó con sus amigas y pidió a quienes estaban en sus asientos que se cambiaran de lugar. El intercambio verbal escaló hasta que una de las involucradas agredió a otra y la tomó del pelo.
Una empleada del cine intentó intervenir para calmar a las participantes, pero no logró detener el enfrentamiento. En medio de la situación, una de las mujeres utilizó un aerosol de gas pimienta.
La sustancia se dispersó por la sala y afectó a otros espectadores que no estaban involucrados en la pelea. Por ese motivo, la función debió suspenderse y las personas presentes tuvieron que retirarse del lugar.
Tras el episodio, acudió el servicio de emergencias 107 para atender a quienes habían sufrido los efectos del aerosol. El comisario principal Guillermo González, segundo jefe de la División 911 y Videovigilancia de la Policía de Entre Ríos, señaló al medio local Elonce que varias personas fueron asistidas en el cine y que ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.
El funcionario calificó el uso del gas pimienta como indebido y desproporcionado, debido a que se produjo en un ambiente cerrado y a corta distancia de otros espectadores.
Durante el procedimiento policial, se secuestró el aerosol utilizado, de 60 centímetros cúbicos. Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, las dos mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales.
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