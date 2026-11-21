El crimen ocurrió en Villa Guillermina durante la madrugada del viernes; la víctima recibió cuatro disparos y el acusado, de 62 años, quedó detenido.
Un farmacéutico de 62 años mató a tiros a su vecino en la localidad de Villa Guillermina, en el norte de Santa Fe, luego de una discusión por el volumen de la música. La víctima fue identificada como Elbio Geiser, un carnicero de la zona, mientras que el acusado es Leandro Hipólito Pezz.
El homicidio ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada del viernes y quedó registrado en un video filmado por un testigo. Según la reconstrucción del episodio, la pelea comenzó entre el hijo del acusado y Geiser, y terminó cuando Pezz regresó armado y le disparó cuatro veces al carnicero.
El conflicto se desencadenó durante una reunión en la que había música a alto volumen y consumo de alcohol. En ese contexto, el hijo de Pezz se acercó a Geiser para pedirle que bajara el sonido porque no podían dormir. “Hacé bajar tu música, que no se puede dormir”, le habría reclamado.
El carnicero se negó y respondió: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada”. El intercambio subió de tono y, poco después, intervino el padre del joven, quien se subió a su camioneta y se retiró del lugar.
Uno de los testigos creyó que el hombre iba a dirigirse a la comisaría para denunciar lo ocurrido, pero Pezz regresó armado. De acuerdo con las imágenes que trascendieron, llevaba una escopeta y un arma corta y, a unos tres metros de distancia, le disparó a Geiser en el abdomen.
Herido, el carnicero intentó refugiarse dentro de una camioneta. Aunque consiguió ingresar al vehículo, el agresor se acercó y volvió a dispararle en tres oportunidades. La víctima murió en el lugar.
Después del ataque, un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para alertar que había una persona baleada en las inmediaciones de las calles San Martín y Rosario. Cuando los efectivos llegaron, encontraron el cuerpo de Geiser tendido sobre el asfalto, junto a varias vainas servidas.
Por disposición judicial, los restos de la víctima fueron trasladados a la morgue de Reconquista para realizar la autopsia. En paralelo, la Policía detuvo inicialmente a Pezz y a su hijo, aunque luego la Justicia dispuso que el hombre de 62 años permaneciera detenido y que el joven recuperara la libertad.
En el marco de la investigación también se realizó un allanamiento en una vivienda vinculada con los sospechosos. Allí, los investigadores secuestraron un arsenal que incluía una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas.
Pezz quedó a disposición de la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades en el ataque.
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