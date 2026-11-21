Uno de los testigos creyó que el hombre iba a dirigirse a la comisaría para denunciar lo ocurrido, pero Pezz regresó armado. De acuerdo con las imágenes que trascendieron, llevaba una escopeta y un arma corta y, a unos tres metros de distancia, le disparó a Geiser en el abdomen.

Herido, el carnicero intentó refugiarse dentro de una camioneta. Aunque consiguió ingresar al vehículo, el agresor se acercó y volvió a dispararle en tres oportunidades. La víctima murió en el lugar.

El carnicero de 40 años fue asesinado a tiros durante una discusión vecinal.

Después del ataque, un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para alertar que había una persona baleada en las inmediaciones de las calles San Martín y Rosario. Cuando los efectivos llegaron, encontraron el cuerpo de Geiser tendido sobre el asfalto, junto a varias vainas servidas.

Por disposición judicial, los restos de la víctima fueron trasladados a la morgue de Reconquista para realizar la autopsia. En paralelo, la Policía detuvo inicialmente a Pezz y a su hijo, aunque luego la Justicia dispuso que el hombre de 62 años permaneciera detenido y que el joven recuperara la libertad.

En el marco de la investigación también se realizó un allanamiento en una vivienda vinculada con los sospechosos. Allí, los investigadores secuestraron un arsenal que incluía una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas.

Pezz quedó a disposición de la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades en el ataque.