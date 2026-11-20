Como consecuencia del episodio, las formaciones no pudieron circular momentáneamente por ese tramo de la línea D. El servicio registró demoras de aproximadamente cinco minutos, hasta que las vías quedaron despejadas y se pudo normalizar la circulación.

Finalmente, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a la estación Pueyrredón y detuvieron a siete personas, según la información difundida por TN. Otras publicaciones mencionaron seis arrestos, aunque no se precisó oficialmente si hubo una actualización de la cantidad de detenidos.

El enfrentamiento generó preocupación entre los pasajeros por el peligro que implicó la caída de los involucrados a las vías y la presencia de varias personas sobre la traza mientras se desarrollaba la pelea.