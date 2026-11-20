El enfrentamiento ocurrió en la estación Pueyrredón y quedó registrado por los pasajeros. Hubo golpes, empujones y personas que bajaron a la traza para intervenir en la pelea. La Policía detuvo a siete.
El episodio ocurrió el miércoles por la noche, cuando dos hombres comenzaron a forcejear y golpearse en el andén, hasta que ambos terminaron cayendo a las vías. La situación rápidamente escaló y otras personas se sumaron al enfrentamiento, en una secuencia que sorprendió a los pasajeros que aguardaban el servicio.
Las imágenes grabadas por testigos muestran cómo los involucrados se agredieron con piñas, empujones y patadas, mientras otros intentaban separarlos. Según trascendió, también hubo personas que descendieron a las vías para intervenir en la pelea, lo que aumentó el riesgo en una zona de circulación de trenes.
Desde uno de los vagones, varios pasajeros observaron la escena con preocupación. En medio del caos, una mujer pidió a los gritos que alguien llamara a la Policía, mientras otra reclamaba que dejaran de golpearse: “Váyanse de acá, no se peguen más”, se escucha en uno de los registros.
La pelea se prolongó durante varios minutos y también quedaron involucradas otras personas, que se acercaron para participar o intentar frenar las agresiones. La intervención de personal de la estación y de efectivos policiales permitió controlar la situación y despejar el sector.
Como consecuencia del episodio, las formaciones no pudieron circular momentáneamente por ese tramo de la línea D. El servicio registró demoras de aproximadamente cinco minutos, hasta que las vías quedaron despejadas y se pudo normalizar la circulación.
Finalmente, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron a la estación Pueyrredón y detuvieron a siete personas, según la información difundida por TN. Otras publicaciones mencionaron seis arrestos, aunque no se precisó oficialmente si hubo una actualización de la cantidad de detenidos.
El enfrentamiento generó preocupación entre los pasajeros por el peligro que implicó la caída de los involucrados a las vías y la presencia de varias personas sobre la traza mientras se desarrollaba la pelea.
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