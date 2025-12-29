Rosario: cayó un ladrón que intentó robarle el arma a una policía en Balvanera

En un operativo conjunto entre la Policía de Santa Fe y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el sujeto fue sorprendido mientras pasaba las Fiestas con su familia en la zona sur de Rosario. El Juzgado de Menores N° 7 dispuso que el adolescente de 17 años fuera trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó alojado en el Instituto Inchausti mientras avanza la causa.

Embed - Detuvieron en Rosario al menor que intentó robarle el arma a una policía de la Ciudad en Balvanera

El adolescente tenía un pedido de captura vigente por ser sospechoso de haber agredido a una policía porteña con el intención de robarle el arma reglamentaria. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Luego de un accionar, se puso en marcha una investigación que incluyó el análisis de cámaras privadas y del Centro de Monitoreo Urbano, además de recorridas por el barrio y entrevistas con vecinos. Los investigadores lograron identificar al sospechoso, que se había ido a Rosario junto a un familiar a pasar las fiestas. Finalmente, lo encontraron en una casa en la calle Flor de Nácar al 7300, al sur de Rosario.

La detención se produjo luego de investigaciones conjuntas entre los ministerios de Justicia y Seguridad de ambas jurisdicciones. Además, participaron agentes del Grupo Táctico Multipropósito y de la Policía de Investigaciones (PDI).

E Juzgado de Menores N° 7 dispuso un allanamiento en la casa donde vivía el menor, en el barrio porteño de Once. Durante el operativo, la Policía secuestró la ropa que habría usado al momento de intentar robar el arma reglamentaria.

image

Por su parte, a la uniformada que le sacaron el arma es Florencia Micaela Martínez, de 26 años, quien presta servicio en la Unidad Básica de Gestión ubicada en la zona de avenida General Urquiza e Independencia.

La policía estaba patrullando sola cuando fue sorprendida por un hombre armado. El delincuente la apuntó con un arma de fuego y le exigió que le entregara el arma reglamentaria. La agente se resistió, se produjo un forcejeo y terminó cayendo de espaldas al piso.

El agresor no logró robarle y escapó por la calle México. De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, durante la fuga disparó al piso. La policía sufrió algunas lesiones y fue asistida por una ambulancia privada pocos minutos después.