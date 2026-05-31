Piden agravar la imputación contra el único detenido por el crimen de Agostina Vega

Sin embargo, advirtió que la investigación todavía debe determinar si hubo otras personas involucradas. “Si hubo otras personas que participaron o existe una cadena de responsabilidades más allá de Barrelier, se va a trabajar en eso conforme avance la investigación”, indicó.

Uno de los aspectos que podría cobrar relevancia en las próximas etapas de la causa es el vínculo entre Barrelier y la madre de Agostina. Sobre las declaraciones previas del padre de la víctima, quien había sostenido que la mujer debía dar explicaciones, Torreani marcó que esa afirmación estaría relacionada con la cercanía existente entre ambos. “Es de público conocimiento que el imputado tenía una relación cercana con la madre. Calculo que hacía referencia a cómo esta persona llegó al entorno de Agostina, pero eso se investigará con mayor profundidad”, sostuvo.

De todos modos, el abogado aclaró que hasta ahora no existen precisiones sobre una eventual imputación contra la madre de la adolescente. "No nos consta que esté imputada. Tampoco sabemos si fue admitida como querellante o si esa participación fue rechazada. Eso se conocerá con el avance de la investigación", afirmó.

"Desde el primer momento hicimos hincapié en que el principal responsable de esto es Claudio Barrelier”, subrayó.