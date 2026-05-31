Piden agravar la imputación contra el único detenido por el crimen de Agostina Vega

Lo hizo el abogado del padre de la adolescente. Dijo que Claudio Barrelier "es el principal responsable" del asesinato. Y recordó también el vínculo entre el detenido y la madre de Agostina Vega.
La confirmación de que Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, fue víctima de un femicidio seguido de abuso sexual profundizó el dolor de su familia y abrió una nueva etapa en la investigación judicial. Mientras el único detenido, Claudio Barrelier, permanece acusado por el hecho, la querella reclama una recalificación de los delitos y no descarta que puedan surgir nuevas responsabilidades a medida que avance la causa judicial.
El abogado Gino Torreani, representante de Gabriel Vega, padre de la víctima, sostuvo que la familia atraviesa un momento de profundo sufrimiento y anticipó que en las próximas horas la fiscalía deberá modificar la imputación original. "Estamos acompañando con un profundo dolor a la familia y, sobre todo, a Gabriel, que está sumergido en un dolor incalculable e inimaginable. La pérdida de su hija bajo estas circunstancias es muy triste y muy dolorosa", manifestó el letrado.
Al ser consultado sobre la situación procesal del acusado, el abogado aseguró que existen elementos contundentes que comprometen al detenido. “Hay elementos probatorios y evidencia clara y concreta que lo tienen acorralado a Barrelier y que demuestran que fue el autor del hecho”, señaló.
Sin embargo, advirtió que la investigación todavía debe determinar si hubo otras personas involucradas. “Si hubo otras personas que participaron o existe una cadena de responsabilidades más allá de Barrelier, se va a trabajar en eso conforme avance la investigación”, indicó.
Uno de los aspectos que podría cobrar relevancia en las próximas etapas de la causa es el vínculo entre Barrelier y la madre de Agostina. Sobre las declaraciones previas del padre de la víctima, quien había sostenido que la mujer debía dar explicaciones, Torreani marcó que esa afirmación estaría relacionada con la cercanía existente entre ambos. “Es de público conocimiento que el imputado tenía una relación cercana con la madre. Calculo que hacía referencia a cómo esta persona llegó al entorno de Agostina, pero eso se investigará con mayor profundidad”, sostuvo.
De todos modos, el abogado aclaró que hasta ahora no existen precisiones sobre una eventual imputación contra la madre de la adolescente. "No nos consta que esté imputada. Tampoco sabemos si fue admitida como querellante o si esa participación fue rechazada. Eso se conocerá con el avance de la investigación", afirmó.
"Desde el primer momento hicimos hincapié en que el principal responsable de esto es Claudio Barrelier”, subrayó.
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