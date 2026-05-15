Prisión perpetua para el podólogo que envenenó a su esposo en un sanatorio

Los jueces remarcaron además que el acusado “desplegó un comportamiento preordenado y sistemático” para matar a Roberto Alonso Guzmán Jaque, un ciudadano chileno con el que se había casado pocos meses antes. Según la investigación, aprovechó el estado de “absoluta indefensión” de la víctima mientras permanecía internada en terapia intensiva en el Sanatorio Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta.

image El podólogo fue condenado a prisión perpetua.

El hecho

El 16 de septiembre de 2019, el podólogo se casó con su pareja, el chileno Guzmán Jaque, y ambos convivían en un inmueble de la calle Thames al 100 del barrio porteño de Villa Crespo, donde también vivía la madre de la víctima.

En la sentencia se confirma que Berjeli suministró de forma intravenosa sustancias tóxicas como metanol y etilenglicol a Guzmán Jaque, que estaba inconsciente e intubado. El podólogo sustrajo envases de suero del sanatorio, los rellenó con los alcoholes pesados, los ingresó nuevamente en su mochila y los intercambió por los baxter que el personal de salud le había conectado al paciente con la medicación que necesitaba.

“Todo este accionar tuvo el propósito de heredar el dinero y bienes que el occiso poseía en la República de Chile, que consistían en un departamento valuado entre 150.000 y 200.000 dólares, fondos de inversión de alrededor de 80.000 a 90.000 dólares, un seguro de vida de United Airlines y una cuenta corriente en pesos y otra en dólares que tenía en el Banco Security de ese país”, aseguran en el fallo.

El 2 de abril de 2020, Berjeli cobró 68.000 pesos por el seguro de vida que tenía la víctima de la empresa MetLife, pero no pudo heredar el dinero ni las propiedades ya que el matrimonio igualitario no era legal en Chile.