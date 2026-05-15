Prisión perpetua para el podólogo que envenenó a su esposo en un sanatorio

El acusado fue considerado responsable del delito de homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo. El hecho ocurrió en un sanatorio en Recoleta en 2020.
El podólogo Guillermo Germán Berjeli fue condenado a prisión perpetua por el crimen de su pareja, Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque en un sanatorio del barrio porteño de Recoleta en 2020.
Según el portal Fiscales, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la condena al podólogo que asesinó a su esposo con suero envenenado durante su internación.
Berjeli, de 48 años, había sido considerado responsable del delito de homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido con alevosía, por el suministro de veneno y por codicia en mayo del año pasado.
“Se advierte que el tribunal brindó sobradas razones para descartar las explicaciones ofrecidas por Berjeli y para concluir que la manipulación de los baxters tenía el claro propósito de causar la muerte de su cónyugue”, expresó el juez Horacio Días en su voto.
Los jueces remarcaron además que el acusado “desplegó un comportamiento preordenado y sistemático” para matar a Roberto Alonso Guzmán Jaque, un ciudadano chileno con el que se había casado pocos meses antes. Según la investigación, aprovechó el estado de “absoluta indefensión” de la víctima mientras permanecía internada en terapia intensiva en el Sanatorio Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta.
El 16 de septiembre de 2019, el podólogo se casó con su pareja, el chileno Guzmán Jaque, y ambos convivían en un inmueble de la calle Thames al 100 del barrio porteño de Villa Crespo, donde también vivía la madre de la víctima.
En la sentencia se confirma que Berjeli suministró de forma intravenosa sustancias tóxicas como metanol y etilenglicol a Guzmán Jaque, que estaba inconsciente e intubado. El podólogo sustrajo envases de suero del sanatorio, los rellenó con los alcoholes pesados, los ingresó nuevamente en su mochila y los intercambió por los baxter que el personal de salud le había conectado al paciente con la medicación que necesitaba.
“Todo este accionar tuvo el propósito de heredar el dinero y bienes que el occiso poseía en la República de Chile, que consistían en un departamento valuado entre 150.000 y 200.000 dólares, fondos de inversión de alrededor de 80.000 a 90.000 dólares, un seguro de vida de United Airlines y una cuenta corriente en pesos y otra en dólares que tenía en el Banco Security de ese país”, aseguran en el fallo.
El 2 de abril de 2020, Berjeli cobró 68.000 pesos por el seguro de vida que tenía la víctima de la empresa MetLife, pero no pudo heredar el dinero ni las propiedades ya que el matrimonio igualitario no era legal en Chile.