Video: "Si no fingía estar muerta, me remataban" dijo la ex pareja de Fernando Cerimedo

En otro pasaje de la nota, Beller Delgado lanzó que ayer, después del ataque a tiros: “Si no fingía estar muerta, me remataban. Fui descubriendo situaciones. Yo sospecho que ellos tuvieron un contubernio para deshacerse de mi”.

Beller recibió tres disparos en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento del ataque y muestran a dos hombres vestidos como repartidores de delivery que se acercaron a la mujer, uno de los cuales le disparó mientras el otro le robó sus pertenencias.

DETIENEN EN BOLIVIA A FERNANDO CERIMEDO Y LO INVESTIGAN POR ATAQUE SICARIAL A SU EX PAREJA

- El ex asesor presidencial es investigado en el marco del ataque de sicarios a Nadia Beller en Bolivia.

- Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/XIB8TFwtyr — Vía Szeta (@mauroszeta) August 18, 2026

Según la información preliminar de la investigación, los dos atacantes llegaron en una moto que había sido robada y utilizaron cascos y chalecos azules similares a los de trabajadores de servicios de delivery. Después de interceptar a Beller, uno de ellos efectuó los disparos y el segundo le sustrajo la cartera y el teléfono celular.

Las imágenes de seguridad muestran a Beller en uno de los sectores del hotel cuando los dos hombres se aproximan. Uno de ellos le dispara en tres oportunidades y la mujer cae al suelo. Luego, el segundo atacante se acerca, toma sus pertenencias y ambos abandonan el lugar en una motocicleta diferente de la utilizada para llegar.

Beller fue trasladada posteriormente en una camilla hasta una ambulancia y permanece internada en un centro de salud de la zona. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial que detalle su estado de salud después del ataque.

La Policía investiga la posible participación de Cerimedo debido a la relación sentimental que mantuvo con Beller. Semanas atrás habían trascendido denuncias de violencia vinculadas con una disputa entre ambos, por lo que los investigadores analizan también esa situación como una de las hipótesis del caso.

“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental con Cerimedo”, explicó el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, al referirse a la detención del argentino.

Cerimedo fue trasladado desde el aeropuerto Viru Viru hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de los investigadores. La Policía intenta determinar si existe algún vínculo entre el exasesor y los autores materiales que aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad.

En Bolivia, el argentino figura como asesor presidencial vinculado al gobierno de Rodrigo Paz y adquirió notoriedad por sus enfrentamientos en redes sociales con activistas y seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS), espacio cuyo principal referente histórico es el expresidente Evo Morales.

El consultor es propietario de empresas como Uprod SRL, Academia Numen, Numen Publicidad y Sondeos y American Apps SA. También dirigió "La Derecha Diario", medio identificado con la agenda del gobierno libertario, donde actualmente figura como socio. Antes había trabajado en el Gobierno de la Ciudad, Digital House y Europ Assistance, entre otras compañías.

Su trayectoria también quedó marcada por episodios judiciales y por su actividad política en Brasil. En 2016 fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por estafa y defraudación, luego de haber vendido el mismo departamento de Mar del Plata a dos personas. Además, durante la campaña de Milei reconoció el uso de trolls con inteligencia artificial para intervenir en algoritmos y posicionar determinados temas.

En Brasil, Cerimedo mantuvo un estrecho vínculo con Eduardo Bolsonaro y fue investigado por su actividad relacionada con el sistema electoral. Tras denunciar una supuesta manipulación de las máquinas de votación en las elecciones que llevaron nuevamente a Luiz Inácio Lula da Silva al poder, la Policía Federal brasileña lo identificó como integrante del denominado “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral” en la investigación sobre los disturbios posteriores a los comicios.