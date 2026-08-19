Detuvieron a una mujer luego de que su hijo de 2 años llevara 71 bolsitas de cocaína al jardín

La docente descubrió la droga dentro de un monedero y alertó a la Policía. La madre volvió al lugar y habría reclamado que le devolvieran la "merca".
Una mujer fue detenida en Córdoba luego de que la docente de su hijo, de apenas dos años, descubriera que el niño había llevado 71 envoltorios con cocaína dentro de un monedero al centro de cuidado infantil. La maestra alertó a las autoridades y, cuando la madre regresó al establecimiento, habría reclamado que le entregaran nuevamente la droga.
El hecho ocurrió este martes 18 de agosto en un Centro de Cuidado Infantil ubicado en el barrio Ampliación Cabildo, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La mujer había dejado allí a sus dos hijos: un nene de 2 años y una niña de 3.
La situación fue advertida por una de las docentes, quien observó al pequeño intentando abrir el monedero que llevaba consigo. Al conseguir abrirlo, encontró en su interior varios paquetes pequeños que contenían una sustancia blanca.
Ante la sospecha de que pudiera tratarse de un estupefaciente, la maestra se comunicó con el 911 y dio aviso a la Secretaría de Salud y Desarrollo de Córdoba. El personal del establecimiento resguardó el objeto hasta la llegada de las autoridades.
Poco después, la madre regresó al jardín para buscar el monedero. Según trascendió, reclamó que se lo devolvieran y habría manifestado que se trataba de algo “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. Las docentes se negaron a entregárselo y esperaron la intervención policial.
La mujer se retiró posteriormente del lugar junto a su hijo de dos años. Más tarde regresó acompañada por su madre, abuela de los menores, para retirar a la niña de 3 años, que se encontraba en otra sala. Para ese momento, efectivos policiales ya estaban dentro del establecimiento.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) quedó a cargo del análisis de los paquetes y realizó las correspondientes pruebas de campo. El resultado confirmó que se trataba de cocaína y, tras el conteo, se estableció que había 71 envoltorios.
La madre de los niños fue finalmente aprehendida y quedó a disposición de la Justicia, acusada de delitos contemplados en la Ley 23.737.
En cuanto a los menores, ambos quedaron bajo la responsabilidad de su abuela, quien se hizo cargo de ellos en el mismo centro infantil donde habían sido dejados por su madre.