Detuvieron a una mujer luego de que su hijo de 2 años llevara 71 bolsitas de cocaína al jardín

Poco después, la madre regresó al jardín para buscar el monedero. Según trascendió, reclamó que se lo devolvieran y habría manifestado que se trataba de algo “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. Las docentes se negaron a entregárselo y esperaron la intervención policial.

La mujer se retiró posteriormente del lugar junto a su hijo de dos años. Más tarde regresó acompañada por su madre, abuela de los menores, para retirar a la niña de 3 años, que se encontraba en otra sala. Para ese momento, efectivos policiales ya estaban dentro del establecimiento.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) quedó a cargo del análisis de los paquetes y realizó las correspondientes pruebas de campo. El resultado confirmó que se trataba de cocaína y, tras el conteo, se estableció que había 71 envoltorios.

La madre de los niños fue finalmente aprehendida y quedó a disposición de la Justicia, acusada de delitos contemplados en la Ley 23.737.

En cuanto a los menores, ambos quedaron bajo la responsabilidad de su abuela, quien se hizo cargo de ellos en el mismo centro infantil donde habían sido dejados por su madre.