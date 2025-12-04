Fuerte mensaje de la Embajada de EEUU tras la detención de los mendocinos en Miami

La Embajada de EE.UU. lanzó un duro mensaje tras la detención de cinco argentinos acusados de robar en un shopping de Miami y alertó sobre riesgos para la visa.
En las últimas horas, la Embajada de Estados Unidos difundió un fuerte mensaje en X luego de la detención de cinco mendocinos: Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga (49) y Juan Pablo Rua (45). Todos fueron imputados por robo minorista y por organizar un plan de defraudación.
El posteo muestra, mediante inteligencia artificial, a cinco personas tras las rejas junto a la frase: “¿Te parece divertido robar en un shopping en Miami? Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”.
En clara referencia al caso, la Embajada remarcó: “Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”.
Los cinco argentinos habrían iniciado el delito robando valijas en un local y luego recorriendo distintas tiendas donde cargaron las valijas con prendas por un valor cercano a los 2.000 dólares. Fueron identificados por las cámaras de seguridad del Mall y detenidos el domingo 30 de noviembre en una parada de colectivos cercana.
En la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer, quien fijó una fianza de 4.000 dólares para cada uno. Ahora resta definir como sigue la causa y si deberán regresar al país.
comentar