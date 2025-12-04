Fuerte mensaje de la Embajada de EEUU tras la detención de los mendocinos en Miami

El posteo muestra, mediante inteligencia artificial, a cinco personas tras las rejas junto a la frase: “¿Te parece divertido robar en un shopping en Miami? Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”.

Embed Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla. pic.twitter.com/jA6Jtk7B65 — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) December 3, 2025

En clara referencia al caso, la Embajada remarcó: “Estados Unidos monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”.

¿Cómo sigue el caso?

Los cinco argentinos habrían iniciado el delito robando valijas en un local y luego recorriendo distintas tiendas donde cargaron las valijas con prendas por un valor cercano a los 2.000 dólares. Fueron identificados por las cámaras de seguridad del Mall y detenidos el domingo 30 de noviembre en una parada de colectivos cercana.

En la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer, quien fijó una fianza de 4.000 dólares para cada uno. Ahora resta definir como sigue la causa y si deberán regresar al país.