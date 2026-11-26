Callejero Fino fue detenido en Tigre.

Mientras avanza el requerimiento para que el cantante enfrente un juicio por el arma secuestrada sin autorización legal, el fiscal consideró que no corresponden cargos contra su familiar, y por ese motivo, pidió formalmente el sobreseimiento de su primo, diferenciando las responsabilidades penales de ambos involucrados dentro del expediente.

La causa

El músico fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del artista y un familiar que iba de acompañante.

En lo que va de la causa, Alvarenga ya declaró dos veces y, en la última exposición, habría señalado que circulaba armado debido a las reiteradas amenazas que sufría por parte de su ex manager Carlos Mauricio “Mauri” Fernández.

Con la información corroborada luego de la denuncia del músico, a mediados de septiembre se ordenó la detención del sujeto por el delito de amenazas coactivas.