Se complicó la situación del cantante, que actualmente cumple prisión domiciliaria. Fue detenido cuando circulaba con una camioneta sin patente y con un arma
La fiscalía solicitó que Simón Anatel Alvarenga, el cantante argentino más conocido como Callejero Fino, sea enviado a juicio por la portación ilegal de un arma, en el marco de una investigación penal en la que el artista cumple prisión domiciliaria otorgada por una jueza de San Isidro pese a contar con antecedentes penales.
En la misma presentación, la fiscalía también pidió el sobreseimiento del primo del músico, quien también había quedado vinculado al expediente durante la etapa de instrucción.
En este contexto, la situación procesal del referente de la música urbana quedó bajo análisis tras la resolución de la jueza de Garantias Mariana Schemberger de San Isidro, que le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.
Esa decisión se adoptó aun cuando Callejero Fino registraba antecedentes penales previos, un punto central en el seguimiento judicial de la causa antes del pedido de elevación a debate oral.
Mientras avanza el requerimiento para que el cantante enfrente un juicio por el arma secuestrada sin autorización legal, el fiscal consideró que no corresponden cargos contra su familiar, y por ese motivo, pidió formalmente el sobreseimiento de su primo, diferenciando las responsabilidades penales de ambos involucrados dentro del expediente.
El músico fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.
Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del artista y un familiar que iba de acompañante.
En lo que va de la causa, Alvarenga ya declaró dos veces y, en la última exposición, habría señalado que circulaba armado debido a las reiteradas amenazas que sufría por parte de su ex manager Carlos Mauricio “Mauri” Fernández.
Con la información corroborada luego de la denuncia del músico, a mediados de septiembre se ordenó la detención del sujeto por el delito de amenazas coactivas.
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