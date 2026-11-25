Keila Daiana Da Costa, de 24 años y oriunda de Misiones, desapareció durante un temporal en Ubatuba. La corriente habría arrastrado la moto en la que viajaba con su pareja, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes.
Una joven argentina de 24 años es intensamente buscada en Brasil luego de desaparecer durante un temporal que provocó inundaciones y la crecida de un río en la localidad de Ubatuba, al norte del estado de San Pablo. Su novio, que viajaba con ella en una motocicleta, fue encontrado sin vida, mientras que los equipos de emergencia continúan los operativos para dar con su paradero.
La mujer fue identificada como Keila Daiana Da Costa, oriunda de Terciados Paraíso, una localidad del departamento de San Pedro, en Misiones. Según trascendió, se había instalado en Brasil hacía aproximadamente dos años para estar cerca de su hermano y conseguir trabajo.
El episodio ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando las intensas precipitaciones provocaron el desborde de cursos de agua en distintos sectores de Ubatuba. La principal hipótesis de los investigadores es que la pareja circulaba en moto por el puente Casanga cuando fue sorprendida por la fuerza de la corriente.
De acuerdo con información difundida por la Municipalidad de Ubatuba, cayeron aproximadamente 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas. El fenómeno provocó inundaciones en varios barrios, desbordes de ríos, caída de árboles y deslizamientos de tierra.
Las condiciones meteorológicas y los riesgos en la zona dificultan las tareas de búsqueda. Los Bomberos de Brasil y Defensa Civil concentran los trabajos en la desembocadura del río Indaiá y sus alrededores, donde se presume que pudo haber sido arrastrada la joven.
Un testigo aseguró haber escuchado gritos de auxilio durante el temporal, aunque no pudo intervenir debido a la intensidad de la corriente y al volumen de agua. Posteriormente, las autoridades encontraron la motocicleta dentro del río, parcialmente cubierta por sedimentos.
El novio de Keila fue identificado como Enzo Antônio, de 30 años, quien conducía la motocicleta. Su cuerpo fue encontrado el lunes, el mismo día en que cumplía 31 años, según la información publicada por medios locales.
Su sobrino, Gabriel Alexandre, quien contó que Enzo lo había criado desde pequeño, fue el encargado de reconocer el cuerpo. En declaraciones a TV Vanguarda, expresó el dolor por la pérdida y recordó el vínculo que los unía.
"Él fue como un padre para mí. Me crió desde que nací, desde que supe quién soy", manifestó. También aseguró que su tío "siempre vivirá en el corazón de todos los que lo conocieron".
Mientras continúa el operativo, los familiares de Keila siguen de cerca las novedades desde Argentina. Su padre, Rubén Da Costa, manifestó su preocupación por la falta de información concreta sobre el avance de las tareas.
"No tenemos nada concreto. Se sigue buscando y allá sigue el tiempo feo y llueve", expresó en declaraciones a Misiones Online.
El hombre también contó que intentó viajar hasta el lugar del operativo, pero las autoridades de Defensa Civil no le permitieron ingresar debido a los peligros que persisten en el área.
"Hay mucho peligro y alertas de deslizamientos de cerros y de todo un poco. Estamos esperando qué pasa más adelante", agregó.
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