Las condiciones meteorológicas y los riesgos en la zona dificultan las tareas de búsqueda. Los Bomberos de Brasil y Defensa Civil concentran los trabajos en la desembocadura del río Indaiá y sus alrededores, donde se presume que pudo haber sido arrastrada la joven.

Un testigo aseguró haber escuchado gritos de auxilio durante el temporal, aunque no pudo intervenir debido a la intensidad de la corriente y al volumen de agua. Posteriormente, las autoridades encontraron la motocicleta dentro del río, parcialmente cubierta por sedimentos.

El novio de Keila fue identificado como Enzo Antônio, de 30 años, quien conducía la motocicleta. Su cuerpo fue encontrado el lunes, el mismo día en que cumplía 31 años, según la información publicada por medios locales.

Su sobrino, Gabriel Alexandre, quien contó que Enzo lo había criado desde pequeño, fue el encargado de reconocer el cuerpo. En declaraciones a TV Vanguarda, expresó el dolor por la pérdida y recordó el vínculo que los unía.

La motocicleta en la que se trasladaba la pareja fue encontrada dentro del río, parcialmente cubierta por sedimentos.

"Él fue como un padre para mí. Me crió desde que nací, desde que supe quién soy", manifestó. También aseguró que su tío "siempre vivirá en el corazón de todos los que lo conocieron".

El desesperado pedido de la familia desde Misiones

Mientras continúa el operativo, los familiares de Keila siguen de cerca las novedades desde Argentina. Su padre, Rubén Da Costa, manifestó su preocupación por la falta de información concreta sobre el avance de las tareas.

"No tenemos nada concreto. Se sigue buscando y allá sigue el tiempo feo y llueve", expresó en declaraciones a Misiones Online.

El hombre también contó que intentó viajar hasta el lugar del operativo, pero las autoridades de Defensa Civil no le permitieron ingresar debido a los peligros que persisten en el área.

"Hay mucho peligro y alertas de deslizamientos de cerros y de todo un poco. Estamos esperando qué pasa más adelante", agregó.