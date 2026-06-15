Qué dijeron los detenidos por la muerte de la joven en un salto extremo en Brasil

Según informaron fuentes judiciales a medios brasileños, los instructores explicaron que las revisiones del equipamiento se efectuaban de manera colectiva y sin una asignación específica de funciones. Ninguno pudo precisar quién debía garantizar que cada participante estuviera correctamente sujeto antes del salto.

Uno de ellos incluso manifestó que no recordaba quién había realizado la inspección final en el caso de Maria Eduarda.

Qué dijo la Justicia

Al ordenar las detenciones, el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal consideró que la muerte ocurrió en un contexto que podría haberse evitado mediante el cumplimiento adecuado de las medidas de seguridad.

Dry0FvUaO_720x0__1 El accidente ocurrió en el Ponte do Esqueleto, una estructura conocida en la región por la práctica de deportes extremos.

El magistrado también señaló que la actividad era desarrollada de forma habitual pese a no contar con formalización ante las autoridades municipales correspondientes.

Testigos del hecho afirmaron además que algunos integrantes del equipo se cambiaron de ropa y se alejaron de la zona después del accidente, una situación que también quedó incorporada al expediente.

Además de determinar cómo falló el sistema de seguridad, los investigadores intentan localizar una cámara que la víctima sostenía en el momento del salto y que no apareció entre los elementos secuestrados. La causa está caratulada como homicidio doloso y busca establecer las responsabilidades individuales de quienes participaron en la organización y ejecución de la actividad que terminó con una muerte que conmocionó a Brasil.

Quién era la víctima

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas vivía en la localidad de Jandira, en el Gran San Pablo. Tenía 21 años y ya se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva, según informaron medios locales. En sus redes sociales compartía publicaciones relacionadas con el entrenamiento, las actividades al aire libre, la naturaleza y hábitos de bienestar.

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Horas antes del accidente, la joven publicó una historia en Instagram desde el lugar del salto. En la imagen mostraba la vista desde el puente y escribió en tono de broma: "¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?". Tras conocerse su fallecimiento, su cuenta fue eliminada de la plataforma.