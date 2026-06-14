Bungee jumping trágico en Brasil: la arrojaron al vacío sin cuerdas y murió por los golpes

La víctima tenía 21 años y falleció al caer al vacío desde 40 metros de altura. Al ser impulsada al vacío, los empleados ignoraron que la soga principal estaba enrollada en el suelo.
Una jornada de bungee junping terminó en tragedia en Brasil, cuando Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió tras caer al vacío desde 40 metros de altura. El accidente fatal ocurrió en el "Ponte do Esqueleto", un sitio reconocido por la práctica de deportes de riesgo, donde la joven fue lanzada sin haber sido sujeta a ninguna cuerda de seguridad.
El hecho sucedió en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo y fue filmado por testigos y por el novio de la víctima, que se encontraba en el lugar. En las imágenes se observa cómo tres empleados de la empresa cargan a la joven hasta la plataforma y la impulsan al vacío, ignorando que la soga principal permanecía enrollada en el suelo.
Pese a los gritos desesperados de los presentes, que advirtieron el error segundos antes de la caída, los instructores no lograron detener la maniobra.
Tras el impacto y la muerte de la joven, la policía local inició un operativo de búsqueda, ya que dos de los empleados implicados intentaron escapar por una zona boscosa. De todas maneras, fueron capturados poco después mediante el uso de un helicóptero. En total, seis personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el hecho, bajo la carátula de homicidio por negligencia.
El caso tomó un giro cuando se descubrió que, poco después de confirmarse el deceso, la empresa responsable eliminó su cuenta oficial de Instagram, donde promocionaban sus servicios bajo el lema: "Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad".
Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las fallas de seguridad que permitieron este desenlace fatal.
La víctima, que se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva, solía compartir sus actividades en las redes sociales. De hecho, poco antes de saltar había publicado una story en Instagram, donde mostró la vista desde el puente del cual se arrojó y escribió: "¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?".
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