Bungee jumping trágico en Brasil: la arrojaron al vacío sin cuerdas y murió por los golpes

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El caso tomó un giro cuando se descubrió que, poco después de confirmarse el deceso, la empresa responsable eliminó su cuenta oficial de Instagram, donde promocionaban sus servicios bajo el lema: "Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad".

Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las fallas de seguridad que permitieron este desenlace fatal.

La víctima, que se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva, solía compartir sus actividades en las redes sociales. De hecho, poco antes de saltar había publicado una story en Instagram, donde mostró la vista desde el puente del cual se arrojó y escribió: "¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?".