Quedó detenido el hombre condenado por la muerte del hijo de Federico Storani

Pablo Torres Lacal fue detenido luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a nueve años de prisión por el triple homicidio con dolo eventual.
Pablo Torres Lacal, el hombre condenado por la muerte de Manuel Storani, hijo del exministro del Interior Federico Storani, quedó detenido este viernes luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la pena de nueve años de prisión por el choque de lanchas ocurrido en marzo de 2016 en el Delta bonaerense, en el que también murieron la madre del adolescente y otro pasajero.
Según informaron fuentes vinculadas al expediente, Torres Lacal se presentó acompañado por su abogado en una comisaría de San Isidro y quedó a disposición de la Justicia. Ahora, el Servicio Penitenciario Federal deberá determinar el establecimiento donde cumplirá la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial, que a fines de 2023 lo encontró responsable del delito de triple homicidio con dolo eventual.
La defensa había apelado la sentencia, pero la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó el fallo. Luego, en septiembre de 2025, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires rechazó los planteos presentados por los abogados del condenado, que finalmente recurrieron ante el máximo tribunal nacional mediante un recurso de queja.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron por unanimidad desestimar ese pedido y dejaron firme la condena. De esta manera, se agotaron las instancias judiciales para Torres Lacal, quien deberá comenzar a cumplir la pena efectiva de prisión.
Tras conocerse la decisión de la Corte, Federico Storani expresó su satisfacción por el avance judicial y recordó el largo camino recorrido desde la tragedia. “Trato de recordar a mi hijo de la mejor manera”, señaló el dirigente radical, y agregó: “Siento alivio por el deber cumplido con amor y tesón”.
Storani también sostuvo que el proceso fue “extremadamente largo, transitado con dolor y angustia”, en referencia a los años de reclamos judiciales desde la muerte de su hijo.
El accidente ocurrió el 31 de marzo de 2016, cerca de la medianoche, en el Canal Vinculación del Delta. Manuel Storani, de 14 años, viajaba junto a su madre, Ángeles, y otras personas a bordo de la lancha Mad II cuando fueron impactados por otra embarcación, la Shark II, conducida por Torres Lacal.
De acuerdo con la investigación, la lancha apareció sin luces y avanzó a gran velocidad por el cauce hasta impactar contra el costado de la embarcación donde viajaban Manuel y Ángeles. El choque provocó la muerte del adolescente, su madre y Francisco Javier Gotti, uno de los acompañantes de Torres Lacal.
Durante el juicio, testigos señalaron que los ocupantes de la Shark II se encontraban “exaltados” al momento del episodio. Los estudios toxicológicos realizados tras el accidente dieron resultado negativo, aunque uno de los acompañantes, David Hernán Di Rico, declaró que habían consumido dos cervezas antes de dirigirse hacia un bar del Delta.
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