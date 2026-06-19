Quedó detenido el hombre condenado por la muerte del hijo de Federico Storani

Tras conocerse la decisión de la Corte, Federico Storani expresó su satisfacción por el avance judicial y recordó el largo camino recorrido desde la tragedia. “Trato de recordar a mi hijo de la mejor manera”, señaló el dirigente radical, y agregó: “Siento alivio por el deber cumplido con amor y tesón”.

Proceso largo

Storani también sostuvo que el proceso fue “extremadamente largo, transitado con dolor y angustia”, en referencia a los años de reclamos judiciales desde la muerte de su hijo.

El accidente ocurrió el 31 de marzo de 2016, cerca de la medianoche, en el Canal Vinculación del Delta. Manuel Storani, de 14 años, viajaba junto a su madre, Ángeles, y otras personas a bordo de la lancha Mad II cuando fueron impactados por otra embarcación, la Shark II, conducida por Torres Lacal.

De acuerdo con la investigación, la lancha apareció sin luces y avanzó a gran velocidad por el cauce hasta impactar contra el costado de la embarcación donde viajaban Manuel y Ángeles. El choque provocó la muerte del adolescente, su madre y Francisco Javier Gotti, uno de los acompañantes de Torres Lacal.

Durante el juicio, testigos señalaron que los ocupantes de la Shark II se encontraban “exaltados” al momento del episodio. Los estudios toxicológicos realizados tras el accidente dieron resultado negativo, aunque uno de los acompañantes, David Hernán Di Rico, declaró que habían consumido dos cervezas antes de dirigirse hacia un bar del Delta.