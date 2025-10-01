Quilmes: rescataron a 13 hermanos menores de edad que eran abusados sexualmente

Los niños vivían en condiciones de hacinamiento y tuvieron que ser entregados al cuidado de una familiar y con la contención psicológica y psiquiátrica del Estado.

Gracias a la inmediata intervención de las autoridades y con la colaboración de distintas divisiones de las fuerzas policiales bonaerenses, se pudo desbaratar a esta peligrosa red que exponía a niños y adolescentes pertenecientes a la misma familia.

Los menores estaban en una situación de vulnerabilidad extrema y pudieron ser rescatados de la vivienda en la cual los hostigaban y sometían constantemente.

La casa del horror

La terrible historia de sometimiento se producía en una vivienda quilmeña del barrio de La Ribera, en la cual vivían 13 hermanos menores de edad, entre los cuales había algunos niños muy pequeños y otros ya adolescentes. La madre de ellos los ofrecía para que fueran abusados a cambio de bienes y dinero que le daban cinco hombres que terminaron detenidos tras varios allanamientos simultáneos.

Las víctimas fueron puestas a resguardo con una familiar y dieron información acerca de quiénes eran sus principales agresores. Gracias a ello fue que allanaron y capturaron a los responsables en sus respectivos domicilios. Además, los llevarán ser interrogados en Cámara Gesell para observar y determinar los daños sufridos y las secuelas psicológicas de los abusos y agresiones sufridas.

Los investigadores comenzaron sus tareas gracias a una alerta del municipio local sobre las malas condiciones de vida y la falta de escolarización de los menores. A raíz de ello, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 a cargo del doctor Daniel Ichazo, especialista en delitos sexuales, montó un gran operativo que terminó con los rescates y las detenciones.

Los detenidos están acusados de “Abuso Sexual Agravado, Corrupción de Menores Agravada y Promoción o Facilitación de la Prostitución de Menores”. Participaron agentes de la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Grupo Táctico Operativo, la seccional 1era de Quilmes y la oficina de Ciberdelitos.