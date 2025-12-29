Sur Finanzas: allanaron la casa de la madre de Ariel Vallejo por la compra irregular de US$ 1.400 millones

El procedimiento se realizó en Banfield, partido de Lomas de Zamora, y lo dispuso la jueza federal María Servini, en un operativo en el que buscan celulares y documentación vinculada a las maniobras investigadas.

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como “rulo” cambiario, por la que se compran dólares en el mercado oficial y se venden a un costo superior, en el mercado paralelo.

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, investiga a Sur Finanzas en una causa que instruye desde 2021 por maniobras para la compra del dólar oficial en medio del cepo cambiario, y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del financista y de 14 sociedades vinculadas.

De acuerdo con fuentes judiciales, la causa que lleva Capuchetti revisa una presunta maniobra para evadir el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de hacerse de dólares mediante mecanismos alternativos al mercado oficial.

La AFA se desligó del desvío de fondos por 42 millones de dólares

La AFA emitió un comunicado a raíz del desvío de 42 millones de dólares por parte de TourProdEnter LLC, la empresa que maneja los fondos en Estados Unidos.

El ente madre del fútbol argentino emitió un comunicado en el que “manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino”.

“La AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna” agrega el texto.