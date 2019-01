Santa Fe: detienen a médico acusado de mala praxis borracho

Zulma R. de 70 años murió de un paro cardíaco tras sufrir una convulsión en el Sanatorio Mayo de esa ciudad. Sus familiares denunciaron por mala praxis al médico que la atendió y aseguraron que estaba “totalmente borracho”.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el médico, identificado como Fernando Alarcón, fue detenido poco después del mediodía por pedido del fiscal a cargo de la investigación, Roberto Apullán.

El hecho sucedió durante la mañana de ayer, cuando la anciana, que estaba internada desde el domingo en el sanatorio por un cuadro de encefalopatía posterior reversible, fue ingresada a terapia intensiva con convulsiones y deterioro de consciencia, lo que devino en un paro cardíaco.

El hijo de la anciana estaba acompañándola y advirtió que el médico de la terapia no se comportaba de manera normal, por lo que registró el hecho con su celular en tres videos que fueron entregados al fiscal como prueba para la investigación.

“Mi mamá estaba bien, la estaban terminando de tratar con ciertos medicamentos, que le suministraban vía oral. Ayer (por el miércoles) no los quiso tomar más entonces le pregunté a uno de los médicos qué hacíamos y me dijo ‘no pasa nada’”, relató Juan, el hijo de la anciana a la prensa local.

“Yo pensé, ‘¿no pasa nada?’, porque ella estaba tomando anticonvulsivos y los tenía que tomar sí o sí a cierto horario porque si no entraba en convulsión, que es lo que pasó”, enfatizó.

“Cuando la empiezan a asistir por las convulsiones llega el médico terapista. Estaba totalmente borracho, tenía el pantalón desprendido, estaba todo desfachatado”, sostuvo el joven.

“Estaba tan borracho que no tenía ni fuerzas para hacerle RCP a mi mamá. Cuando le dije que se corra porque estaba borracho me empezó a agredir, ahí fue que se me ocurrió filmar lo que estaba pasando”, contó.

“El médico golpeó a mi papá, me golpeó a mí y se dio a la fuga”, remarcó.

Y concluyó: “Mi mamá estaba bien y ahora está muerta”.