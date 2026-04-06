Agostina Páez, la abogada que fue condenada en Brasil, habló del video de su papá

"Tuve una crisis...", definió Páez, sobre cómo vivió el momento. Luego, la joven especialista en leyes de 29 años se adentró en contar cómo vivió los detalles de lo que vivió en Brasil, a partir del momento en que recibió la notificación de la denuncia por WhatsApp sobre los hechos en los que había estado involucrada junto a dos amigas a la salida de un bar en Ipanema, Río de Janeiro.

LA VIVENCIA DE AGOSTINA

“Nos pedían información personal. Después nos llegó otra notificación y ahí sí decía por injuria racial y que nos teníamos que presentar en la comisaría de Rocinha", contó Agostina, sobre los primeros mensajes que recibió tras el episodio racista. “Ahí me mostraron el video. Mi amiga y yo estábamos temblando”, contó. La situación, según su relato, la desbordó emocionalmente: “En ese momento hago una retrospectiva de la noche anterior y no lo podía creer”.

"Cuando me entero de las imputaciones de la Fiscalía, porque eran tres hechos distintos, la mínima de cada hecho eran dos años… Y yo ya estaba con tobillera electrónica. También en ese momento se libera una orden para que fuera a la cárcel, que después se cayó por un habeas corpus. Se me helaba la sangre, porque todos me decian que la carcel de ahi es muy peligrosa. Eso me hizo mucho mal”, recordó, Páez.