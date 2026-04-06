Agostina Páez, la abogada que fue condenada en Brasil, habló del video de su papá

La abogada dio una nota y se sinceró sobre cómo vivió la viralización de las imágenes de su padre, Mariano, replicando su gesto racista.
Agostina Páez, a cuatro días de regresar al país de Brasil, habló de cómo vivió el impacto que generaron las imágenes de su padre, Mariano, con polémicos comentarios y replicando su gesto racista. La abogada aseguró que está enojada con el hombre que le dio la vida. "No podía creer lo que hizo mi papá, Me dio vergüenza".
“Me quería morir. Muchas veces siento que soy la mamá de mi papá...", se sinceró Agostina, invitada a la primera mañana del streaming Olga, al programa de Nati Jota. "En ese momento, (cuando vio las imágenes) no sabía qué hacer. No podía creer lo que hizo mi papá, sabiendo lo difícil que fue esto para mí. No sé por qué lo habrá hecho. Me he enojado mucho y me dio mucha vergüenza".
“No creo que mi papá lo haya hecho con alguna intención… Yo también quisiera entender por qué lo hizo. Ayer (por el domingo) me mandó mensajes por Pascuas pidiéndome perdón, porque yo no quería hablar“, compartió la letrada, durante la entrevista, al referirse al polémico video que protagoniza Mariano y que, en los últimos días, se viralizó.
"Tuve una crisis...", definió Páez, sobre cómo vivió el momento. Luego, la joven especialista en leyes de 29 años se adentró en contar cómo vivió los detalles de lo que vivió en Brasil, a partir del momento en que recibió la notificación de la denuncia por WhatsApp sobre los hechos en los que había estado involucrada junto a dos amigas a la salida de un bar en Ipanema, Río de Janeiro.
“Nos pedían información personal. Después nos llegó otra notificación y ahí sí decía por injuria racial y que nos teníamos que presentar en la comisaría de Rocinha", contó Agostina, sobre los primeros mensajes que recibió tras el episodio racista. “Ahí me mostraron el video. Mi amiga y yo estábamos temblando”, contó. La situación, según su relato, la desbordó emocionalmente: “En ese momento hago una retrospectiva de la noche anterior y no lo podía creer”.
"Cuando me entero de las imputaciones de la Fiscalía, porque eran tres hechos distintos, la mínima de cada hecho eran dos años… Y yo ya estaba con tobillera electrónica. También en ese momento se libera una orden para que fuera a la cárcel, que después se cayó por un habeas corpus. Se me helaba la sangre, porque todos me decian que la carcel de ahi es muy peligrosa. Eso me hizo mucho mal”, recordó, Páez.