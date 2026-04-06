Crimen escolar en Santa Fe: detuvieron a un menor e investigan una red internacional

El principal acusado por el crimen, quien utilizó una escopeta para cometer el ataque, permanece alojado en un instituto de menores a disposición de la Justicia. Su situación procesal podría modificarse en función del avance de la causa.

El viernes pasado se llevó a cabo la audiencia de atribución de cargos en los Tribunales de Santa Fe, donde el caso fue caratulado como homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas detenciones.