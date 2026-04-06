Crimen escolar en Santa Fe: detuvieron a un menor e investigan una red internacional

El sospechoso, de 16 años, fue arrestado por encubrimiento en un operativo sobre la Ruta 11. Para los investigadores, habría tenido conocimiento previo al ataque en el que murió Ian Cabrera.
Un adolescente de 16 años fue detenido acusado de encubrir el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado por un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en Santa Fe. La aprehensión se produjo en las últimas horas y se suma a la causa que ya tiene como principal imputado a otro menor de la misma edad, señalado como autor del ataque.
El operativo fue realizado sobre la Ruta 11, a la altura de la localidad de Nelson, con participación de la Policía de Investigaciones provincial, la Policía Federal y unidades especiales. La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Couddanes, confirmó que se trató de un “menor punible” que era seguido en el marco de tareas de vigilancia previas.
De acuerdo a la investigación, los agentes sospechan que el detenido tenía conocimiento del ataque ocurrido en el establecimiento educativo, donde además resultaron heridos otros ocho alumnos. Su rol estaría vinculado al encubrimiento posterior del hecho, aunque no se descartan nuevas imputaciones.
En paralelo, las autoridades avanzan sobre una hipótesis más amplia que involucra la posible existencia de una red internacional vinculada a este tipo de ataques. “Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe”, sostuvo Couddanes durante una conferencia de prensa.
El principal acusado por el crimen, quien utilizó una escopeta para cometer el ataque, permanece alojado en un instituto de menores a disposición de la Justicia. Su situación procesal podría modificarse en función del avance de la causa.
El viernes pasado se llevó a cabo la audiencia de atribución de cargos en los Tribunales de Santa Fe, donde el caso fue caratulado como homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas detenciones.
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